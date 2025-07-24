Epstein Belgeleri İçin Celp Gönderildi - Son Dakika
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Epstein Belgeleri İçin Celp Gönderildi

24.07.2025 09:33
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ABD'de Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein'ın soruşturma belgelerinin açıklanması için celp gönderdi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin soruşturma belgelerinin açıklanması için Adalet Bakanlığına celp gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinde, Adalet Bakanlığına konuya ilişkin celp gönderilmesi talebi oylandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Summer Lee tarafından sunulan talep, 2'ye karşı 8 oyla kabul edildi.

Celp taslağının hazırlanması için çalışmalara başlandı.

Celbde, Epstein belgelerinde yer alan isimlerin ve tüm bilgilerin paylaşılması talep ediliyor. Söz konusu belgeler Komite tarafından incelenecek ancak kamuoyuyla paylaşılmayacak.

Komite ayrıca, Epstein'in suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olan Ghislaine Maxwell'i ifadeye çağırdı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden çağırılan Maxwell'in ifadesinin benzer vakaların önüne geçilmesi ve yasal çözüm yollarının değerlendirilmesi için istendiği bildirildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Epstein Belgeleri İçin Celp Gönderildi - Son Dakika

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