Epstein'ın Zorro Çiftliği'nde yeni iddialar: Uyuşturma, toplu saldırı ve bebek kaçırma

ABD'de cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlusu Jeffrey Epstein'a yönelik suçlamalar, ölümünden yıllar sonra genişlemeye devam ediyor. New Mexico'daki Zorro Çiftliği hakkında ortaya atılan iddialar, skandalın boyutunun daha önce bilinenlerin ötesine geçebileceğini gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury, bir tanığın ifadesine dayanarak, bir erkeğin Epstein ile tanıştıktan sonra çiftliğe götürüldüğünü ve burada uyuşturulduğunu anlattı. Tanık, bilinci yerinde değilken çevresinde yaşananları algılayabildiğini ve birden fazla genç erkeğin toplu şekilde cinsel saldırıya uğradığına tanıklık ettiğini söyledi.

Stansbury, bu anlatımın daha önce ortaya çıkan insan kaçakçılığı ve istismar ağlarıyla örtüştüğünü vurguladı. Epstein'ın uzun yıllar birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell de iddiaların merkezinde yer aldı. Skandalın en çarpıcı tanıklarından Chauntae Davies, çiftlikte geçirdiği süreyi 'bir tuzağa düşmüş fare gibi' sözleriyle tarif etti. Davies, bazı genç kadınların bilinçsiz şekilde uyandıktan sonra üzerlerinde tıbbi işlemler yapıldığını fark ettiklerini iddia etti. En sarsıcı iddialardan biri ise yeni doğan bebeklere ilişkin oldu. Davies, bir bebeğin doğumunun ardından Ghislaine Maxwell tarafından alındığını ve çiftlikte 'mükemmel gen havuzu' oluşturma fikrinin konuşulduğunu duyduğunu belirtti.

Dosyada yer alan bir diğer iddia ise şüpheli ölümlerle ilgili. 2019 yılında anonim olarak yapılan başvurularda, Epstein ve Maxwell'in 'şiddet içerikli cinsel fetişler' sırasında bazı kadınların ölümüne neden olduğu ve cesetlerin çiftlik arazisine gömülmüş olabileceği ileri sürüldü. Tüm bu ağır suçlamalara rağmen Zorro Çiftliği'nin bugüne kadar kapsamlı bir şekilde aranmadığı ortaya çıktı. 2019 yılında federal yetkililerin, yeterli 'olası neden' bulunmadığı gerekçesiyle New Mexico'daki yerel makamların arama yapmasını durdurduğu bildirildi. Davies, yaşananların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasının zor olabileceğini belirterek, 'Bunu örtbas edenler çok büyük çaba sarf etti' ifadelerini kullandı. Ancak Stansbury başta olmak üzere birçok siyasetçi, dosyanın yeniden açılması ve tüm iddiaların detaylı şekilde soruşturulması için çağrı yaptı.