Epstein'ın Zorro Çiftliği'nde yeni iddialar: Uyuşturma, toplu saldırı ve bebek kaçırma

28.04.2026 12:08
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury, bir tanığın ifadesine dayanarak Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki çiftliğinde genç erkeklerin uyuşturulup toplu cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Bir diğer tanık Chauntae Davies ise çiftlikte bebeklerin annelerinden alındığını ve 'mükemmel gen' için kullanıldığını iddia etti.

ABD'de cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlusu Jeffrey Epstein'a yönelik suçlamalar, ölümünden yıllar sonra genişlemeye devam ediyor. New Mexico'daki Zorro Çiftliği hakkında ortaya atılan iddialar, skandalın boyutunun daha önce bilinenlerin ötesine geçebileceğini gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury, bir tanığın ifadesine dayanarak, bir erkeğin Epstein ile tanıştıktan sonra çiftliğe götürüldüğünü ve burada uyuşturulduğunu anlattı. Tanık, bilinci yerinde değilken çevresinde yaşananları algılayabildiğini ve birden fazla genç erkeğin toplu şekilde cinsel saldırıya uğradığına tanıklık ettiğini söyledi.

Stansbury, bu anlatımın daha önce ortaya çıkan insan kaçakçılığı ve istismar ağlarıyla örtüştüğünü vurguladı. Epstein'ın uzun yıllar birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell de iddiaların merkezinde yer aldı. Skandalın en çarpıcı tanıklarından Chauntae Davies, çiftlikte geçirdiği süreyi 'bir tuzağa düşmüş fare gibi' sözleriyle tarif etti. Davies, bazı genç kadınların bilinçsiz şekilde uyandıktan sonra üzerlerinde tıbbi işlemler yapıldığını fark ettiklerini iddia etti. En sarsıcı iddialardan biri ise yeni doğan bebeklere ilişkin oldu. Davies, bir bebeğin doğumunun ardından Ghislaine Maxwell tarafından alındığını ve çiftlikte 'mükemmel gen havuzu' oluşturma fikrinin konuşulduğunu duyduğunu belirtti.

Dosyada yer alan bir diğer iddia ise şüpheli ölümlerle ilgili. 2019 yılında anonim olarak yapılan başvurularda, Epstein ve Maxwell'in 'şiddet içerikli cinsel fetişler' sırasında bazı kadınların ölümüne neden olduğu ve cesetlerin çiftlik arazisine gömülmüş olabileceği ileri sürüldü. Tüm bu ağır suçlamalara rağmen Zorro Çiftliği'nin bugüne kadar kapsamlı bir şekilde aranmadığı ortaya çıktı. 2019 yılında federal yetkililerin, yeterli 'olası neden' bulunmadığı gerekçesiyle New Mexico'daki yerel makamların arama yapmasını durdurduğu bildirildi. Davies, yaşananların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasının zor olabileceğini belirterek, 'Bunu örtbas edenler çok büyük çaba sarf etti' ifadelerini kullandı. Ancak Stansbury başta olmak üzere birçok siyasetçi, dosyanın yeniden açılması ve tüm iddiaların detaylı şekilde soruşturulması için çağrı yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe 6-7 Haziran’da seçime gidiyor
Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçime gidiyor
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
