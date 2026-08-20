Er Şehit Aileleri Ankara\'da 39 Gündür Eylemde

(ANKARA) - Eşit özlük hakları talebiyle Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin eylemi 39'uncu gününde devam ediyor.

Hak taleplerini sürdüren er şehit aileleri ve er gazileri, eylemlerinin 39'uncu gecesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçiriyor.

Şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanmasını istiyor.