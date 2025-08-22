Erasmus+ ile Kudüs ve Filistin Projesi - Son Dakika
Erasmus+ ile Kudüs ve Filistin Projesi

22.08.2025 13:10
TÜRGEV ev sahipliğindeki projede Türk ve Filistinli gençler eğitim ve kültürel programlara katılıyor.

"Avrupa Birliği Erasmus+ Programı" desteğiyle yürütülen "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" Projesi, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İbn Haldun Üniversitesinin koordinatörlüğünde ve Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında TÜRGEV'in ev sahipliğinde Mevlanakapı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda gençlerle özel buluşma gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasına bağlılığını insani ve vicdani sorumluluk olarak tanımladı.

Yılmaz, "Filistin, sadece bir coğrafya değil insanlığın vicdanıdır. Mescid-i Aksa, hepimizin ortak pusulası, Kudüs'ün özgürlüğü kalplerimizin özgürlüğüdür. Bu dava yalnızca Filistin halkının değil tüm insanlığın onur mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Yılmaz, Türkiye ve Filistin gençlerinin yarının dünyasında adalet, merhamet ve kardeşliği temsil edecek bireyler olacaklarını vurgulayarak, "Tarih boyunca Türk milleti, mazluma sırtını dönmemiştir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla Filistin için ses olmaya devam ediyoruz." dedi.

Türk öğrenciler, Kudüs'e gidecek

İnsan hakları ve kültürel diplomasi temalı projede Kudüs'ten gelen 13 öğrenci ile Türkiye genelinden sınavla seçilen 15 Türk öğrenci yer alıyor.

Proje kapsamında 18 ile 30 yaş arası katılımcılar, İstanbul ve Kudüs'te birer hafta sürecek eğitim ve kültür programlarına dahil oluyor. Programda alanında uzman akademisyenlerle seminerler düzenleniyor, tarihi ve kültürel mekanlara ziyaretler yapılıyor. Katılımcılar çalıştaylara iştirak ediyor, uluslararası gözlem ve analiz becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde yer alıyor.

Filistinli öğrencilerin İstanbul'a gelip çeşitli etkinliklere katıldığı, Türk öğrencilerle şehri tanıma fırsatı bulduğu proje kapsamında eylül ayında da Türk öğrenciler Kudüs'e gidecek, seminerlere katılacak ve günlük yaşamı deneyimleyerek Kudüs'ün kültürünü yakından tanıyacak.

Gençlerin, Kudüs'ün uluslararası statüsü, dini özgürlüklerin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve temel insan hakları gibi konularda bilinçlenmeleri hedefleniyor.

Proje, yalnızca Türkiye ve Filistinli gençler arasında değil farklı coğrafyalardan gençler arasında da kalıcı barış, adalet ve kültürel miras bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Girişim, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekle birlikte, TÜRGEV, İlim Yayma Vakfı ve Kudüs Kumbarası'nın sponsorluğu sayesinde başarılı şekilde yürütülüyor.

Projenin sonunda bütçe imkanının oluşması halinde Kudüs'te "Barış ve Kardeşlik Zeytinliği"nin kurulması, politik sebeplerle izin verilmezse bunun Türkiye'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

