Erasmus Öğrencileri Erciyes\'i Ziyaret Etti

Erasmus Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen öğrenciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü Erasmus Projesi kapsamında Romanya ve Karayipler'den gelen öğrenciler, Erciyes Dağı'nı ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere, Erciyes'in potansiyeli hakkında sunum yapılırken 19 mekanik tesis, 41 pist ve toplamda 112 kilometre uzunluğundaki kayak alanıyla sunduğu imkanlar anlatıldı.