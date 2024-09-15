Erasmus Öğrencilerinden Kıyı Temizliği - Son Dakika
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Erasmus Öğrencilerinden Kıyı Temizliği

Erasmus Öğrencilerinden Kıyı Temizliği

Bodrum'da Erasmus öğrencileri, deniz ve kıyılardan 175 kg atık topladı, farkındalık oluşturdu.

15.09.2024 15:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Erasmus öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kıyı ile deniz dibi temizliğinde, 175 kilogram atık toplandı.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Bitez sahilinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerden Bodrum'a gelen Erasmus öğrencileri ve gönüllü dalış ekipleri katıldı.

Temizlikte denizden 120 kilogram, kıyıdan ise 55 kilogram atık toplandı. Bitez Üç Fidan Parkı önünde sergilenen atıkların bir kısmı farkındalık oluşturmak için Bitez Üç Fidan Parkına yerleştirilen Atık Malzeme Depolama Heykeli'ne atıldı. Kalan atıklar da Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, gazetecilere, farkındalık oluşturmak adına güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

Verdikleri destekten dolayı Erasmus öğrencilerine teşekkür eden Aksu, "Her zaman dediğimiz gibi keşke bu görüntüler olmasa. Ama maalesef oluyor. Biz de temizlemeye, atmamaları için uyarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ise İspanya, İtalya, Fransa ve Trabzon'dan gelen öğrencilerin katılımıyla çevre, kıyı temizliği yaptıklarını kaydetti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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