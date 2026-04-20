Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı.
Mesut D. yönetimindeki 60 M 5160 plakalı öğrenci servisi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda Sadettin G. yönetimindeki 60 EG 308 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 10 öğrenci, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Okul Servisiyle Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
