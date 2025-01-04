Erbaa\'da Otomobil Kazası: 1\'i Ağır 3 Yaralı

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunda meydana geldi. Cemil Meriç Caddesi'nden D-100 kara yoluna çıkan Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobile, Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobil çarptı. Kazada Burak Aydın, Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılıp ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efraim Kavak'ın durumun ağır olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.