Erbakan, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin tabanda ters teptiğini söyledi - Son Dakika
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Erbakan, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin tabanda ters teptiğini söyledi

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Erbakan, Cemil Tugay\'ın AK Parti\'ye geçişinin tabanda ters teptiğini söyledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Erbakan, bu hamlenin tabanda ters teptiğini, milletin verdiği oya sahip çıkacağını ve İzmir'de tepkinin daha büyük olacağını söyledi.

(ANKARA) -? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "Psikolojik bir üstünlük elde edebilmek için yapıyorlar. Tabana bakmak lazım. Bunlarda bu stratejinin ters teptiğini düşünüyorum. Tam tersine daha da insanlar motive oluyorlar bir sonraki seçimde daha fazla muhalif isme oy vereceklerini düşünüyorum. Şimdi birdenbire AKP'ye geçince çiçek bahçesine dönecek demek kendi transfer ettikleri belediye başkanına hiç de uygun olmayan bir davranış olmuş. Millet verdiği oya sahip çıkma refleksiyle hareket eder" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sözcü TV'de katıldığı programda şunları kaydetti:

"BİR GECEDE 100 MİLYAR DOLAR KAYBEDİLDİ"

"Fonlara doğrudan yatırım yapan 500 bin kişi ve borsadaki değer düşüşüyle beraber 1 milyondan fazla insanın mağdur olduğu bir operasyon. Doğrudan buharlaşan 20 milyar dolar, borsadaki değer düşüşüyle beraber 80-90 milyar dolarlık bir kayıp var. 100 milyar dolar desek, bu Kahramanmaraş depreminde yaraların sarılması için bugüne kadar harcanan meblağ ile aynı paradır. Bir gecede 100 milyar dolar kaybedildi. 2025'te Mehmet Şimşek'in, 2026'da uluslararası kuruluşların uyarıları varken, içi boş şirketlerin her gün yüzde 10 değer kazanması yetkililer tarafından görülmemesi imkansızdır. Mutlaka bir Meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. 16 Eylül'de, yani devlet operasyonundan sadece bir gün önce, haberdar olan 650 hesap 200 milyarın üzerinde çıkış yapmıştır. Bu hesaplar bellidir. 'Pişman oldum alın parayı' diyerek hırsızlık ve vergi kaçakçılığının hapis cezasından kurtulunamaz. Kamu zararı oluşmadan, yurtdışına çıkarılan 400 milyarlık kısmın da izi sürülüp tahsil edilmesi gerekir. Eleştiri tweeti atanları sabah namazında yaka paça alan zihniyet, burada girift bağlantılar ve iktidara yakın isimler olması hasebiyle olayın üzerine tam manasıyla gitmemektedir.

"80'LERDE 90'LARDA YAPILAN YOLSUZLUKLAR GARİBAN KALDI"

Yani bizim arkadaşlarla dün konuşurken onu söyledik biz de aynı konuya geldi. Dedik ya eski 80'lerde 90'larda yapılan yolsuzluklar çok gariban kaldı. Şimdiki rakamlarla onları kıyasladığınızda yani bakanların Yüce Divana gittiği yolsuzluk olarak iddia edilen rakamlarla bunları kıyasladığınızda ve süreye baktığınızda gerçekten akıl alır gibi değil. Yani 5 ayda dolar bazında paranızı 13'e 14'e katlıyorsunuz. Gerçekten de büyük bir operasyon yapılmış. Bunun Sermaye Piyasası Kurulu içinden, Borsa İstanbul yetkililerinden, bağlantı olmadan, onların oluru olmadan, göz yumması olmadan, devlet içerisinden bu işe arka çıkanlar olmadan yapılabilmesi mümkün değil. Çünkü dediğim gibi yani hayatın olağan akışına aykırı bu kadar kısa sürede bu kadar kendi değerinin 100 katına, 120 katına, 200 katına şirketlerin değerinin çıkması, bir hissenin böyle istikrarlı ve günde her gün yüzde 10 üzerine ekleyerek yükselmesi akıl alır bir şey değil. Bunu görmemeleri de mümkün değil.

"BAHÇELİ'NİN ÜMİT ETTİĞİ GİBİ BİR SEÇİM OLMAYACAKTIR"

Sayın Bahçeli 'Bir oy Erdoğan'a, bir oy MHP'ye' diyerek, AK Parti'ye kızan seçmene 'diğer muhalefet partilerine gitmeyin, bize gelin' demek istiyor. Hedefi Meclis'te MHP olarak daha güçlü hale gelip, iktidarın MHP grubuna olan bağımlılığını daha da artırmaktır. Şu anda kritik kararlarda zaten son sözü Bahçeli söylüyor, bunu daha da güçlü hale getirmeye çalışıyor. Ancak millet 'MHP-AKP koalisyonu' dediğimiz bu ortak yapıya faturayı kesti. AK Parti'deki çöküşle beraber MHP'nin de oyları eriyecek ve Sayın Bahçeli'nin ümit ettiği gibi bir seçim olmayacaktır.

?"AK PARTİ'DEKİ BÜYÜK TOPLANMA ÇÖZÜLDÜ"

AK Parti'deki büyük toplanma çözüldü. Telaşla, menfaatle, zorla, tehditle belediyelerimize hamle yapıyorlar. Sanki belediye başkanı geçince oylar da geçecekmiş gibi düşünüyorlar. Halbuki oylar geçmez. Yerel seçimlere 520 bin üyeyle girdik, şu an 720 bine yaklaştık. 10-15 tane belediye başkanı bizden gitmiş ama 200 bin yeni üye (1 milyondan fazla oy) gelmiş. Millet, iradesinin masa başında alınmasına büyük tepki gösteriyor. Biz bunu Urfa'da çok net gördük. Urfa'da kazandığımız belediye başkanı bizden ayrılıp bağımsız oldu, AK Parti'ye geçmediği halde bile millet buna ciddi tepki gösterdi ve oradaki üye sayımız yüzde 30 oranında arttı. Vicdan sahibi bir AK Parti milletvekili bile çıkıp 'Ben artık utanıyorum, seçimde kaybettiğimiz yerleri masa başında alma stratejisinden' demiştir."

"MİLLET VERDİĞİ OYA SAHİP ÇIKMA REFLEKSİYLE HAREKET EDER"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Psikolojik bir üstünlük elde edebilmek için yapıyorlar. Tabana bakmak lazım. Bunlarda bu stratejinin ters teptiğini düşünüyorum. Tam tersine daha da insanlar motive oluyorlar bir sonraki seçimde daha fazla muhalif isme oy vereceklerini düşünüyorum. Şimdi birdenbire AKP'ye geçince çiçek bahçesine dönecek demek kendi transfer ettikleri belediye başkanına hiç de uygun olmayan bir davranış olmuş. Millet verdiği oya sahip çıkma refleksiyle hareket eder. İzmir'de oyunun istemediği bir yere transfer edilmesine çok daha büyük tepki gösterilecektir. Sosyal medyada 'Çöp dağları çiçek bahçesine dönüşecek' temalı paylaşımlar yapıyorlar. Bu, transfer ettikleri belediye başkanına bir hakarettir. Şehri 3,5 senedir yöneten zaten o başkandı. 'İzmir'i çöp dağlarına mahkum ettin, şimdi AK Parti'ye geçince çiçek bahçesi yapacaksın' demek büyük bir çelişkidir. Sahada AK Parti'nin oyu anketlerdeki yüzde 28-30 oranlarından çok uzaktır. Konya'da 20 sene AK Parti'ye oy verenler tövbe edip üyelik sildiriyor. Hedefimiz gece gündüz çalışarak 1 milyon üyeye ve yaklaşık 6 milyon oya ulaşmaktır."

Kaynak: ANKA
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