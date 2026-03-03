Erbakan'dan CNN Türk Gazetecilerine Tepki

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tel Aviv'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması kabul edilemez bir uygulamadır" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in basın mensuplarına yönelik hukuk dışı müdahaleleri, gerçeklerin dünyaya duyurulmasından duyduğu rahatsızlığın açık göstergesidir. Tel Aviv'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması kabul edilemez bir uygulamadır. İsrail makamlarını uluslararası hukuka ve basın özgürlüğüne riayet etmeye davet ediyor, gazeteci arkadaşlarımızın derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını istiyoruz. Unutmayın; hakikat susturulamaz, zulüm ilelebet devam edemez."