(ŞANLIURFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sizinle beraber ıslananlar, sizinle beraber yürüyenler, bu aziz millet bugün açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında gelirle mücadele ederken, bugün size destek veren milyonlar kuru ekmeğe muhtaçken, sizin gölgenizde servetine servet katanların hesabını kim soracak? Baktığımızda görüyoruz ki beraber ıslandıklarınız kuru ekmeğe muhtaç, bugün etrafınızda toplananlar ise milyarlara hükmediyor" diye seslendi.

Erbakan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "bir yanda sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına koşan, ekmeğini topraktan çıkartmak için mücadele eden çiftçiler; bir yanda sanayide, atölyede, çarşıda, pazarda ay sonunu zor getiren ama emeğiyle, alın teriyle dimdik ayakta durmaya çalışan Anadolu'nun yiğit evlatları; esnaf, emekçi, emekli, çiftçi ve dar gelirlilerin" bulunduğunu, "diğer tarafta da Ankara'da devlet dairelerinin koridorlarında, İstanbul'da plaza katlarında fon adı altında milleti soyarak milyarlarına milyar katan ahbap-çavuşlar" bulunduğunu söyledi.

Erbakan, "Bir tarafta ekmeğini topraktan, alın terinden çıkaranlar; diğer tarafta milletin ekmeğinden servet çıkaranlar var. Bir tarafta alın teriyle geçinenler; diğer tarafta milletin alın terinden geçinenler var" dedi.

Bu düzende adaletin terazisinin de milletin vicdanının da yaralı olduğunu söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:

"Adalet söz konusu olduğu zaman maalesef bir çifte standardın hakim olduğunu görüyoruz. İktidar cephesinden bir eski bakan 19 gün içinde tahliye edilip cezaevinden çıkartılıyor, ev hapsine alınıyor. Peki ne oldu da birden ev hapsine karar verildi? Madem örgüt üyeliği gibi ağır bir suçlama varsa, bu örgüt nerede, örgütün diğer üyeleri kim, örgütün lideri kim? Bütün bu sorulara cevap beklerken birdenbire, jet hızıyla kendisi ev hapsine alınıyor. Bundan sonra hukuki süreç nasıl işleyecek? Adalet yerini bulacak mı? Bütün bu sorular cevap bekliyor. Hemen ardından Sayın Hayati Yazıcı görevinden istifa etti. Yakınlarıyla ilgili milyarlık iddialar ortadayken, adalet yerini nasıl bulacak? Hukuk bundan sonra kendisiyle ilgili nasıl işleyecek? Bütün bu sorular cevap bekliyor.

"İKTİDARA AYRI, MUHALEFETE AYRI HUKUK UYGULANIYOR"

İktidar cephesinde işler nasıl yürüyor? Ya istifa ediyorlar ya görevden affını istiyorlar, mesele kapatılıyor. Peki muhalefetten biri söz konusu olduğu zaman, o zaman mahkeme kararı bile beklenmiyor. Görevden uzaklaştırmalar, en ağır cezalar, tutuklamalar ardı ardına geliyor. İktidar tarafında istifayla geçiştirilen dosyalar, muhalefet tarafında hüküm bile beklemeden cezalandırmaya dönüşüyor. Milletimiz bu çifte standardı görüyor ve bu tablo adalete olan güveni derinden sarsıyor. Bu düzende bizim uzun zamandan beri ifade ettiğimiz gibi iktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukuk uygulanıyor.

Bu çarpık düzen ve bu adaletsizlik tablosu karşısında buradan, Şanlıurfa'dan Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanı, siz hep 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda' diyorsunuz. İşte sizinle beraber yağmurda ıslanan, sizinle beraber yollarda yürüyen Anadolu'nun yiğit evlatları, aziz milletimiz burada. Sizinle beraber yağmurda ıslanan, sizinle beraber yürüyen bu millet bugün geçim derdiyle boğuşurken, sizin yanınızdakiler, sizin gölgenizdekiler, fon adı altında milletin cebindeki son kuruşu da alarak milyarlarına milyar katıyor.

Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle beraber ıslananlar, sizinle beraber yürüyenler, bu aziz millet bugün açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında gelirle mücadele ederken, bugün size destek veren milyonlar kuru ekmeğe muhtaçken, sizin gölgenizde servetine servet katanların hesabını kim soracak? Bugün dönüp baktığımızda görüyoruz ki o gün beraber ıslandıklarınız kuru ekmeğe muhtaç, bugün etrafınızda toplananlar ise milyarlara hükmediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına sormak istiyorum: Sizin yol arkadaşınız kim? Yağmurda beraber ıslandığınız bu aziz millet mi, yoksa milletin alın terinden beslenen bu haramzadeler mi?

"PAYLAŞIMDA ADALET OLMADAN GERÇEK MANADA KARDEŞLİK TESİS EDİLEMEZ"

Bütün bu fon gündemiyle birlikte bugün Türkiye'de kardeşlikten, birlikten ve beraberlikten söz edilmektedir. Paylaşımda adalet olmadan gerçek manada kardeşlik tesis edilemez. Kardeşlik hukukunun gereği sadece teröristleri affetmeye yönelik yasa çıkarmakla ve 'Terörü bitirdim' demekle olmaz. Asıl mesele yoksulluğu, işsizliği, bölgeler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldırmakla olur."

Fatih Erbakan, 81 il ve 86 milyon insanın aynı huzura, refaha ve adalete kavuşması için mücadele ettiklerini belirtti. Tatvan, Muş, Van ve Diyarbakır'a ziyaretlerde bulunduğunu, bugün de Şanlıurfa'da olduğunu anlatan Erbakan, "Peki bu şehirlerimizin bugün tablosu nedir? Bir yanda kardeşlik türküleri söylenirken, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında Diyarbakır 75'inci sıradadır. Batman 76'ncı sıradadır. Bitlis 77'nci, Muş 78'inci sırada ve üzülerek söylüyorum, göz bebeğimiz Şanlıurfamız milli gelir sıralamasında 81'inci sırada, sonuncu sıradadır. Bu tabloyu bu bölge ve bu bölge insanı hak etmiyor" diye konuştu.

"AYNI ÜLKENİN VATANDAŞLARIYIZ AMA İMKANLARINDAN ADİL VE EŞİT FAYDALANAMIYORUZ"

Kişi başına yıllık milli gelirin İstanbul'da 802 bin lira, Şanlıurfa'da ise 188 bin lira olduğunu bildiren Erbakan, "Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna ve en bereketli ovalarına sahip şehir olmasına rağmen ürettiği değerden ve devlet yatırımlarından hak ettiği payı maalesef alamıyor. Kişi başına düşen milli gelirde 81 il içinde son sırada bırakılan Şanlıurfa'da çiftçimiz, yüksek elektrik ve mazot maliyetleri nedeniyle maalesef perişan durumdadır. İş imkanı olmadığı için; istihdama, üretime yönelik yeterli yatırımlar gerçekleştirilmediği için gençlerimiz mevsimlik işçi olarak başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Aynı ülkenin vatandaşlarıyız ama bu ülkenin imkanlarından adil ve eşit bir şekilde faydalanamıyoruz" dedi.

Erbakan, bugün Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik kesimin milli gelirin yüzde 48'ini, en fakir yüzde 20'lik kesimin ise yüzde 6,4'ünü aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yani bir yanda servetine servet katanlar, diğer yanda evine ekmek götürmekte zorlanan milyonlar var. Bizim, her fırsatta söylediğimiz gibi büyük bir paylaşımda adalet sorunumuz var. Buradan iktidara açıkça soruyoruz, gelir dağılımındaki bu derin adaletsizliği gidermeden bölgeler arasındaki kardeşliği nasıl sağlayacaksınız? İnsanlarımıza AŞ ve iş imkanı sağlamadan, Eyyübiye'deki gencimize iş bulmadan, Harran'daki esnafımızı borç yükünden kurtarmadan hangi kardeşlikten bahsedebileceksiniz? Ceylanpınar'daki çiftçimizin alın terinin karşılığını vermeden, Şanlıurfa'da fabrikaların bacalarını tüttürmeden hangi kardeşlikten bahsedeceksiniz?"

ERBAKAN'DAN "ANADİLDE EĞİTİM" AÇIKLAMASI

Erbakan, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, 'Sizin gerçekçi çözümünüz nedir' diye soranlara bir cevap olarak şunu söylemek istiyorum: Milli Görüş iktidarında kardeşlik için beş adım atılacak. Birincisi bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması, yani bölgede maddi kalkınmanın sağlanması. Üretime, ihracata ve istihdama yönelik adımların atılması, yatırımların yapılması. İkincisi; manevi kalkınmanın sağlanması. İslam kardeşliği bilincinin, şuurunun yeni nesillerin zihinlerine nakşedilmesi. Üçüncüsü; garson devlet anlayışının hakim kılınması. Bu topraklarda devletin şefkatinin en sıcak şekilde hissettirilmesi. Dördüncüsü; bu ülkenin her bir ferdini; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden devlet olarak kucaklamak, herkesi eşit ve şerefli vatandaş olarak bağrımıza basmak, yani adaletin tesis edilmesi... Bütün bunlarla birlikte biz Yeniden Refah Partisi olarak anadilde eğitimi de insanımızın doğuştan gelen bir hakkı olarak görüyoruz. Anadilde eğitim verecek olan özel okulların açılmasının önünü açmayı planlıyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle bin seneden beri kardeş olduğumuz gibi bundan böyle de kardeş olacağız. Milli Görüşün bu adımları atmasıyla kardeşliğimiz daha da pekişecektir."

"2027 BÜTÇESİ MİLLETİN DEĞİL BORCUN VE FAİZİN BÜTÇESİ"

Erbakan, TBMM'de bulunan 2027 bütçesi teklifine de değinerek, "2027 yılı bütçesi, ne yazık ki milletin ve üretimin bütçesi değil, borcun ve faizin bütçesidir, imtiyazlı holdinglerin bütçesidir. Gelirler, 23 trilyon lirada kalırken giderler 27 trilyon lirayı aşmakta. Aradaki 4 trilyon liralık açık yine her zaman olduğu gibi borçlanmayla karşılanacaktır. Dolayısıyla iktidarın 2027 bütçesi de yine bir yamalı bohça bütçesidir" dedi.

Fatih Erbakan, 2027 yılında yaklaşık 4 trilyon liralık faiz ödeneceğini bildirerek, şöyle konuştu:

"80 milyar dolara yakın bir para; bu milletin parası devlet tarafından faize ödenecek. Şanlıurfalı çiftçimize, esnafımıza, üretime kaynak bulamayanlar iş imtiyazlı holdinglere gelince 2 trilyon liraya yakın vergi muafiyetini de bütçeye yazmakta beis görmüyor. 2 trilyon liralık imtiyazlı holdinglerden alınmayacak vergi. 500 milyar liraya yakın da garanti ödemesi yapılacak imtiyazlı holdinglere. 2027 yılında 8,5 trilyon liramız maalesef bu üç canavara; imtiyazlı holdingler, faiz ve aynı zamanda israf canavarına gidecek. 2027 bütçesinde faize ödenecek para, sağlığa ayrılan paranın iki katı. Tarıma ayrılan payın 5 katı, üretime ve sanayiye verilecek olan desteğin tam 16 katı olarak karşımıza çıkmakta.

Bu muazzam kaynaklar, faize aktarılmak yerine yatırıma ve üretime yönlendirilseydi ülkemizin dört bir yanında yüzlerce dev fabrika kurulabilir, yüz binlerce gencimize kendi memleketinde iş imkanı bulunabilirdi. Ülkemizin demiryolu ve lojistik ağları eksiksiz şekilde tamamlanabilirdi, sanayicimizin ve ihracatçımızın sırtındaki yük hafifletilebilirdi. Başta GAP olmak üzere tarımsal sulama projeleri ve barajlar süratle bitirilerek çiftçimizin sulama maliyetleri kalıcı olarak düşürülebilir, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye'nin her köşesinde hayata geçirilebilirdi. Demek ki ortada bir kaynaksızlık yoktur, bilerek yapılan yanlış bir tercih vardır. Paylaşımda adaletsizlik vardır. Milletin alın teri yatırıma ve üretime değil, faiz ve rant çarkına aktarılmaktadır. İşte bu nedenle 2027 bütçesi bir yamalı bohça bütçesidir; borç, faiz, zam, vergi bütçesidir.

"TÜİK'İN EKİM AYI VERİLERİ İKTİDARIN 'ENFLASYIN DÜŞÜYOR' MASALLARINI YERLE BİR ETTİ"

TÜİK'in açıklamış olduğu ekim ayı verileri iktidarın 'enflasyon düşüyor' masallarını da yerle bir etmiştir. TÜİK'in özel olarak tıraşlanmış ve makyajlanmış enflasyon verisine göre dahi Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30 seviyesindedir. ENAG'ın yıllık enflasyonu yüzde 45 seviyesindedir. Kış kapıdayken garibanın sobasında yakacağı kömür bir ayda yüzde 20 zamlanıyor. Kadın ve çocuk giysileri yüzde 16 artıyor. Tencereye giren yeşil yapraklı sebzeler bir ayda yüzde 71, meyveler yüzde 28; domates, biber, salatalık gibi temel ihtiyaçlar bir ayda yüzde 27 zamlanıyor. Kasım ayı yasal kira artış oranı yüzde 31 oldu.

Bu ay 30 bin lira kira veren bir kimse kirasının 39 bin liraya fırladığını görmüş oldu. Asgari ücretin 28 bin lira, emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğu yerde bu gariban millet ne yapacak ve nasıl geçinecek? Açlık sınırı 38 bin lira, yoksulluk sınırı 123 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın tek başına geçinme maliyeti 49 bin lira olmuştur. Dolayısıyla 38 bin liralık açlık sınırının, 123 bin liralık yoksulluk sınırının ve 49 bin liralık bekar bir insanın tek başına geçinme maliyetinin olduğu bir ülkede, 28 bin lira asgari ücretle, 23 bin 550 lira emekli maaşıyla bu milyonlar nasıl hayatta kalacak, nasıl geçinecek?

ERBAKAN'DAN ASGARİ MAAŞ ÖNERİSİ

Buradan Yeniden Refah Partisi olarak açıkça çağrımızı yapıyoruz, asgari ücretin 60 bin lira seviyesine çıkarılması lazım. 'Efendim işveren bunun altından kalkamaz.' İşveren kalkamazsa 'bir maaş devletten, bir maaş işverenden' sistemini hayata geçirin. Faize verdiğiniz, imtiyazlı holdinglerden vergi muafiyeti adı altında almadığınız ve israfa harcadığınız trilyonlardan parayı kurtarın, getirin. 30 bin lira işveren maaş versin asgari ücret diye, 30 bin lira da devlet versin ve asgari ücret 60 bin lira olsun. En düşük emekli maaşının da mutlaka asgari ücrete eşitlenmesi gerek.

Bu karanlık tabloyu aydınlatacak, bu sömürü çarkını kıracak, bu borç, faiz ve rant düzenine son verecek olan Milli Görüş kadroları ve Yeniden Refah buradadır ve dimdik ayakta. 'Önce imtiyazlılar' anlayışı yerine 'önce millet' anlayışını hayata geçireceğiz. Gardiyan devlet yerine şefkat ve hizmet temelli 'garson devlet' anlayışını hayata geçireceğiz. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti ve yargıda adaleti hayata geçireceğiz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Yeniden havuz sistemini ve denk bütçeyi yapacağız. İmtiyazlı holdinglerden, israftan ve aynı zamanda da faizden kurtardığımız trilyonları doğrudan doğruya milletimize aktaracağız. Gelir gelmez işçi, memur ve emekliye yüzde 100 maaş zammı yaparak işe başlayacağız.

Tarımda kullanılan mazot ve elektriğe devlet olarak sübvansiyon sağlayacağız. Yüksek taban fiyatları çiftçimize vereceğiz. Çiftçimize geri ödemesiz can suyu hibeleri vereceğiz ve aynı zamanda çiftçimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarının faizlerini inşallah sileceğiz. Aynen çiftçimizde olduğu gibi küçük esnafımıza da faizsiz krediler ve yine geri ödemesiz can suyu hibeleri sağlayacağız. Adil ekonomik düzeni hayata geçireceğiz ve inşallah Milli Görüş ruhuyla yaşanabilir bir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi Yeniden Refah Partisi olarak hayata geçireceğiz."