Erbakan Elazığ'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Erbakan Elazığ'da Ziyaretlerde Bulundu

Erbakan Elazığ\'da Ziyaretlerde Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da esnaf ziyaretleri yaparak destek sözü verdi.

19.09.2024 20:50
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Sacit Günbey, Suat Kılıç ve Nureddin Gül ile kente gelen Erbakan, Alacakaya ilçesine geçti.

Esnafı ziyaret eden Erbakan, Alacakaya Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Zafer Altınışık ile görüştü.

Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alacakaya halkına, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdikleri teveccüh için teşekkür ettiklerini belirtti.

"Milli görüş farkını ortaya koyacağız, Alacakaya Belediyemizde ve Yeniden Refah Partili belediyelerimizde adaleti ve bereketi hakim kılacağız. Hizmet belediyeciliğini ortaya koyacağız." diyen Erbakan, Belediye Başkanı Altınışık'a görevinde başarı diledi.

Erbakan, parti olarak da belediye başkanlarına destek olacaklarını ifade etti.

Daha sonra Palu ilçesine geçen Erbakan, belediye binası önünde vatandaşlara seslenerek, Palu Belediyesinin ilçeyi hak ettiği yere taşımak için gayretle çalışacağını söyledi.

Çalışmalarından dolayı Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve parti teşkilatına teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Merhum Erbakan hocamız, Allah rahmet etsin, bu milletin derdiyle dertlenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri gerçekleştiren bir devlet adımıydı ve siyasetçiydi. Kendisi 1976-1977'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini başlattı. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Şırnak'ta, Bingöl'de, Bitlis'te, bu bölgede sayısız fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik adımları attı. Biz de belediyelerimizde yönetimde adaleti sağlayacağız. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisini hayata geçireceğiz ve 'önce millet' diyerek kaynakları millete aktaracağız."

Erbakan, daha sonra belediyeye geçerek, Başkan Septioğlu ile görüştü. Erbakan, ardından esnafı ziyaret etti.

Ardından Akçakiraz beldesine geçen Erbakan, Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Erbakan, Ormanoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Sivrice ilçesine geçen Erbakan, belediyeyi ziyaret etti, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ve parti teşkilatıyla görüştü.

Erbakan, burada yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Irmak'a görevinde başarı dileyerek, 5 senelik hizmet sürecini yüz akıyla tamamlaması dileğinde bulundu.

Parti olarak da kendilerine destek sunacaklarını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Başkanımızın öncülüğünde Sivrice'de ahlaklı belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğini ve Milli Görüş'ün farkını inşallah yaşatacağız. Bütün zorluklara rağmen inşallah gayret edeceğiz ve milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Onların gösterdiği teveccühe, güvene inşallah Başkanımız da bizler de Yeniden Refah Partisi olarak layık olacağız."

Kaynak: AA

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