Erbakan Hoca'nın 15. Yıl Dönümü Anması Yapıldı

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın 15. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında; "1956'nın Türkiye'sinde gümüş motoru kuran, Türkiye'nin ilk yerli milli dizel motorunu üreten; 1976'da Aselsan'ı kuran; bugün savunma sanayinde, elektronik sanayinde bir noktaya gelinmişse bunda Erbakan Hocamızın o dönemde attığı temellerin payı vardı. ve yine 1976-77'de, bundan 50 sene evvel Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini, ağır sanayi hamlesini başlatan, 70'ten fazla sanayi tesisini hizmete sokan bir lider" dedi.

Yeniden Refah Partisi, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 15. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak şunları kaydetti:

"Amerikan yönetimi emperyalist ve siyonist amaçlarla, siyonist İsrail'i de yanına alarak bu hain saldırıları gerçekleştirmektedir. Bu vahşi saldırıları kınıyoruz ve buna karşı bütün İslam aleminin tek ses, tek yürek bir şekilde karşı çıkması gerektiğini; sadece kınamakla değil, aynı zamanda Müslüman ülkelerdeki yetki sahibi olanların, Müslüman ülkelerin yöneticilerinin fiili adımlar atması gerektiğini, örneğin Türkiye'de Malatya Kürecik'te bulunan ve İsrail'e istihbarat sağlayan Kürecik Radar Üssü'nün derhal kapatılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz."

Vefatının 15. ve doğumunun 100. yıl dönümünde Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızı hayırla yad ediyoruz. Erbakan Hoca denildiği zaman aklımıza feraset kavramı gelmektedir. Bundan 15 yıl önce, vefatından birkaç ay önce hastane odasında kendisini ziyarete gelen heyet kendisine bir soru sordular. Dediler ki, 'Hocam, bu Arap Baharı olaylarıyla ilgili ne düşünüyorsun?' Erbakan Hocamız dedi ki, 'Bu olaylardan İslam alemine bir hayır gelmez. Bunlar siyonizmin yeni dönemdeki kadro değiştirme operasyonudur.' Geldiğimiz noktada Mısır'ı, Libya'yı, Suriye'yi, Sudan'ı, Yemen'i ve şu anda İran'ın durumunu gördüğümüz zaman, bu olayların bir bahar olmadığını, tam tersine İslam alemi için bir kış olduğunu anlıyoruz; ama asıl maharet bunu 15 sene öncesinde söyleyebilmektir.

"Erbakan dendiği zaman aklımıza gelecek olan kavram hidayet kavramıdır"

Yine bununla beraber, 'Irak, Suriye ve İran'dan sonra sırada Türkiye var' diye 20 sene, 30 sene öncesinde söyledi. Daha Irak operasyonu, I. Körfez Savaşı daha yeni başlarken, 'Bu iş Irak'la bitmeyecek. Arkasından Suriye'ye, Libya'ya, İran'a ve en sonunda Türkiye'ye dayanacak' dediğinde 80'li yıllardan bahsediyor. Erbakan Hocamızın 40 sene, 50 sene bizlere ve bütün İslam alemine anlatmaya çalıştığı senaryo.

Erbakan Hocamız denildiği zaman aklımıza bereket geliyor. 54. hükümette işçiye, memura, emekliye yapılan maaş zamları, çiftçiye ve köylüye yapılan taban fiyatı artışları faizden, rantiyeden, dış güçlerden, israftan, suistimalden kurtardı. Getirip, o kurtardığı 35 milyar doları millete verdi. Yine Erbakan dendiği zaman aklımıza gelecek olan diğer bir kavram hidayet kavramıdır. 'İslamsız saadet olmaz' sözünün vücut bulmuş bir halidir Erbakan hocam. Dünyada ve ahirette kurtuluşa ermek istiyorsan 'İslam'ın ipine sarılmak mecburiyetindesin.' dedi ve bütün hayatını da böyle yaşadı.

"Erbakan dendiği zaman aklımıza dirayet geliyor"

Erbakan dendiği zaman aklımıza dirayet geliyor. Dört partisi kapatıldığı halde beşincisini kurup yoluna devam eden bir dirayet. 80 yaşında seçim otobüsünün üzerinde hala davasını anlatan bir dirayet. 85 yaşında, vefatına saatler kala hastane odasında hala davasını anlatan bir şahsiyet. Erbakan dendiği zaman aklımıza merhamet gelmektedir. İşte Sayın Zülfü Livaneli anlatıyor, 'Cezaevinde sol görüşlü mahkumlar açlık grevi yapıyorlardı. Bunların durumu kötüleşmişti. Ama gel gör ki iktidarda da Sayın Erbakan vardı. Biz arkadaşlarla konuştuk, istişare ettik. Sayın Başbakan'a gidip durumu izah etsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bir sonuç alamayız ama olsun. Bizden günah gitsin. Biz yine de gidelim, söyleyelim dedik'. Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Erbakan Hoca'yı buluyorlar. Bir odaya davet ediyorlar. Sayın Zülfü Livaneli diyor ki, 'Olayı anlattık, cümlemiz bitmeden tamam" dedi. 'Bu gece mübarek Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi'nin yüzü hürmetine bütün isteklerini, taleplerini kabul ediyoruz. Bir an evvel açlık grevini durdursunlar dedi' diyor.

"Erbakan Hoca dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken diğer bir husus istikamettir"

Eleştirirken bile centilmenliği elden bırakmadan, eleştirirken rencide etmeden, kırmadan eleştiren ve siyasetini sürekli nezaketle yürütmüş bir lider. Büyük bir edep timsaliydi. Bütün fotoğraflarına dikkatli bakın. Otururken dahi ceketinin düğmesini açmamış. Ceketini sürekli olarak ilikli. Kendinden yaşça küçük insanları kapıda karşılayan, kapıya kadar uğurlayan bir ortamda, onlar geldiği zaman ayağa kalkan, selam veren muazzam bir edep ve nezaket timsali. Erbakan Hoca dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken diğer bir husus istikamettir. 69'da yola çıkarken ne dediyse, 2011'de vefatından önce de aynı değerle istikametinden ödün vermedi. Zamana göre, şartlara göre şekil alan bir siyasetçi olmadı.

Erbakan hocamız dendiği zaman aklımıza gelen bir diğer kavram cesarettir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi, 3 asır aradan sonra millet olarak yeniden toprak kazandığımız bir zafer olarak tarihe geçti. Sadece milletimize değil, bütün İslam alemine bir özgüven aşıladı. Yine Amerikan İncirlik Üssü'nün kapatılması, Amerika'nın Kıbrıs Harekatı dolayısıyla ambargo uygulaması sonucunda misilleme olarak İncirlik Üssü'nün kapatılması ve Başbakan olduğu dönemde 54. hükümette, Amerikan büyükelçisinin bütün uyarılarına ve tehditlerine rağmen Amerikan askerlerini çekiç gücü Türkiye'den kovup atması. Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen bu adımları attı. Çünkü kendi ifadesiyle o kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil, Cenabı Allah'tır inancına sahip bir lider.

"70'ten fazla sanayi tesisini hizmete sokan bir lider"

İlkokuldan üniversiteyi bitirene kadar her sene aralıksız okul birincisi olarak dönemi tamamlayan, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki not ortalaması 60 seneden beri rekoru kırılamayan, Almanca konuştuğu zaman Almanların dahi Türk olduğuna inanmakta zorlandığı derecede Almancayı mükemmel konuşan; Leopard tanklarının motorlarını icat eden, dizel motorlarda yakıtın tutuşmasını matematiksel olarak formüle eden icat yapan bir bilim adamı. Hem manevi hem dünyevi ilimler alanında üstün dereceye sahip bir insan. Erbakan Hocamızı anlatırken onun öncü sıfatını da mutlaka ön plana çıkarmamız lazım. 1956'nın Türkiye'sinde gümüş motoru kuran, Türkiye'nin ilk yerli milli dizel motorunu üreten; 1976'da Aselsan'ı kuran; bugün savunma sanayinde, elektronik sanayinde bir noktaya gelinmişse bunda Erbakan Hocamızın o dönemde attığı temellerin payı vardı. ve yine 1976-77'de, bundan 50 sene evvel Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini, ağır sanayi hamlesini başlatan, 70'ten fazla sanayi tesisini hizmete sokan bir lider. Vefatının 15. doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Erbakan Hocamızı andığımız kadar anlamayı da Cenabı Allah bizlere nasip eylesin. Onun icraatları ve söylemlerinde vücut bulan Milli Görüş'ün manevi mirasına sahip çıkmayı Cenabı Allah bizlere nasip eylesin. Onun açtığı yolda yürüyerek aziz milletimizi ve tüm insanlığı maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmayı, onun ortaya koyduğu hedefler olan 'Yaşanan Bir Türkiye', yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedeflerine ulaşmayı en kısa zamanda Cenabı Allah bizlere nasip eylesin."