Erbil'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
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Erbil'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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Irak'ın Erbil kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyetin 103. yılı için verilen resepsiyona, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin temsilcisi Sidad Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Fevzi Hariri, Irak İmar ve İskan Bakanı Rebaz Hamlan, Türkmen Bakan Aydın Maruf ve Başkonsolos Erman Topçu ile IKBY yetkilileri, bölgedeki siyasi parti ve Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye Maarif Vakfı Erbil Okulları öğrencilerinin oluşturduğu koro şarkılar seslendirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

Başkonsolos Topçu, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilk yıllarında "En hafif rüzgardan bile korunması gereken, yeni doğmuş bir çocuk…" şeklinde tanımladığını aktararak, "Atatürk elbette, Türk milletinin iki bin iki yüzyılı aşkın devlet kurma geleneğine sahip olduğunu ve Cumhuriyetin, bu geleneğin bir devamı niteliği taşıdığını çok iyi biliyordu. Ancak, bin yıllık vatan topraklarını emperyalistlerin işgalinden henüz kurtarmış bir lider olarak, karşı karşıya olduğu sınamaların da farkındaydı. Bugün o yeni doğmuş büyük çocuk, tam 103 yaşında!" dedi.

Cumhuriyetin güçlü tarihi, kültürel ve siyasi temeller üzerine kurulduğunu, Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinden önce Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme imkanı kazandığını, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına girdiğini ve yüzyıllara dayanan diplomasi geleneğiyle çatışma, kriz ve savaşlarda barış, istikrar ve güvenlik kuşağı tesis edebilen bir aktör olduğunu vurgulayan Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiimizdeki atılımlarla, yerli arabamız TOGG'la, teknolojide öne çıkan; imkan ve kabiliyetlerini kendi öz kaynaklarıyla pekiştirebilen ve bunu dostlarıyla paylaşabilen bir Devlet haline geldik. Eşsiz doğal güzelliklerimiz ve dillere destan misafirperverliğimizle, dünyada en çok ziyaret edilen ilk beş ülke arasına girdik."

Hangi inanç ve kökenden olursa olsun vatandaşları olarak Cumhuriyetle ne kadar gurur duysalar az olduğunu dile getiren Topçu, "Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bu hissi sadece bizler yaşamıyoruz. Cumhuriyet; dünyanın her neresinde olursa olsun, soydaşın Anavatanıdır! Kalbinde Türkiye sevgisi taşıyan akrabalarımız, kardeşlerimiz ve dostlarımızın ümit kaynağıdır!" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile IKBY ilişkileri

Türkiye olarak, birlikte kalkınmayı, birlikte kazanmayı, birlikte barış ve güven içinde yaşamayı savunduklarını belirten Topçu, Türkiye-IKBY ilişkilerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu vizyonumuzda, IKBY dahil olmak üzere komşumuz Irak'ın hayati bir yeri bulunmaktadır. Bölge Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, Başbakan Sayın Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Sayın Kubat Talabani ve Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Sayın Safin Dizayi'nin bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, bu vizyonu ve güçlü ilişkilerimizi bütün veçheleriyle ele alma imkanı bulduk."

500 milyonluk büyük Türk dünyasının aziz evlatları olan Irak Türkmenlerini işbirliğini güçlendirmede eşsiz bir insani köprü olarak gördüklerini ifade eden Topçu, "Koşullar her ne olursa olsun, IKBY ile ve Irak'la işbirliğimizi en üst seviyeye taşıma yolundaki irademiz tam ve çok güçlüdür!

İyi günde de kötü günde de yanınızdayız! Ondandır ki bölgemizde yaşanan savaş koşullarına rağmen, Başkonsolosluğumuz çalışmalarına bir gün, hatta, bir saat bile ara vermemiş; kapılarını hiçbir zaman kapatmamıştır." dedi.

Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün sadece 103 yaşında olabilir. Ancak, hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyetimiz; kökleri derinlere; dalları bütün cihana yayılan koca ve ulu bir çınardır. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. Cumhuriyetimizin banisi, büyük Türk milletinin dahi evladı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tarihimizin bütün büyük kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi ise yaptığı konuşmada IKBY hükümeti ve Başbakanı Mesrur Barzani adına Türk halkı ve hükümetinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Türkiye devletinin tarihine baktığımızda kuruluşundan bugüne büyük değişimler geçirdiğini görüyoruz. Bugün hepimizin gördüğü kazanımlar övgü ve tebriği hak ediyor." dedi.

Ankara'da 1992-2003 yılları arasında görev yaptığını ve Türkiye'de yaşanan değişime şahitlik ettiğini dile getiren Dizayi, "Türkiye'nin sağladığı ilerlemeler bizleri mutlu etmektedir. Bu ilerlemelerin buraya da etki ettiğine inanıyoruz. Sonuçlar burada da görülüyor." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Dizayi, "Türkiye'nin 40 yıldır maruz kaldığı şiddetin sona ermesini diliyordum. Şimdi mutlulukla bu dileğimin gerçekleştiğini görüyorum. Tüm siyasilerin ve liderlerin bu süreci desteklediğine inanıyorum. Kürdistan Bölgesi'nde de tüm liderler bu süreci destekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıGüncelErbilIrakSon Dakika

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