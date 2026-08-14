Erbil'de İHA Saldırısı Engellendi

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Irak güvenlik kaynakları, İHA saldırısının Erbil semalarında önlendiğini belirtti.

Kaynaklar, İHA'lara ait enkazın Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim kompleksine düştüğünü aktardı.

Yerel basında, saldırının havalimanı yakınındaki bir ABD üssünü hedef aldığı kaydedilirken, saldırının ardından havalimanındaki faaliyetlerin durdurulduğu öne sürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarılırken, saldırının neden olduğu hasarın boyutu ve sorumlularına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.