Erbil Havalimanı'na SİHA Saldırısı

02.03.2026 10:38
Irak'ın Erbil Havalimanı'na SİHA ile saldırıldı, üç siber etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanına silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırı nedeniyle kentte patlama sesleri yankılandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havaalanına yapılan SİHA saldırısı hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesine sebep oldu.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Dün gece de Erbil Havaalanına yapılan saldırıda SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama sonrası yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansının canlı görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'den saldırıların durdurulmasını isteyerek, bu durumun devam etmesi halinde karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Saldırıların nereden yapıldığı açıklanmazken, Bakanlığın açıklaması saldırıların Irak içerisinden yapıldığına işaret etmişti.

Kaynak: AA

