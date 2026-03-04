Erbil ve Bağdat\'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD\'den vatandaşlarına \'\'Ülkeyi terk edin\'\' uyarısı geldi

İran ile İsrail ve ABD arasında başlayan savaş bölgeye yayılmaya devam ediyor. Elektrik sistemi tamamen çöken ve karanlığa gömülen Irak'ın Erbil ve Bağdat şehirlerinde patlama sesleri duyuluyor. Konuyla ilgili Irak resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına uyarılarda bulundu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan uyarıda "ABD hükümeti, güvenliğinizi önemsiyor ve bilinçli kararlar alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri paylaşmaya devam edecektir. Irak'taki ABD vatandaşlarının, güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları ve ayrılmak için güvenli koşulların oluşacağı zamana kadar bulundukları yerde kalmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklayın" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi. Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu.
Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
