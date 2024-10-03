Ercan Kesal\'ın \'Nasipse Adayız\' Filmi İzmir\'de Gösterime Girdi

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(İZMİR) - Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, Ercan Kesal'ın yönetmenliği yaptığı ilk uzun metraj filmi "Nasipse Adayız"ın gösterimine ev sahipliği yaptı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşen gösterimin ardından Ercan Kesal, seyircilerin beğenisini toplayan filme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Konak Belediyesi'nin kültür ve sanat mekanlarından Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, yazar, yönetmen ve oyuncu Ercan Kesal'ın yönetmenliği yaptığı ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız'ın gösterimine ev sahipliği yaptı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği filmin gösterimine Başkan Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra filmin yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen Ercan Kesal, Konak Belediye Meclis üyeleri, Belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Pek çok ödül alan filmi büyük bir beğeni ile seyreden izleyiciler, gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Yönetmenliği ve oyunculuğunun yanı sıra Kesal'ın yazılarını da çok sevdiğini belirten Mutlu, şunları söyledi:

"Onun birikiminden daha fazla yararlanacağız"

"Sevgili Ercan Kesal benim için çok özel. Onu yönetmenliği ve oyunculuğundan önce yazılarıyla tanıdım ve çok sevdim. Doktorluk yaptığı yıllarda zorunlu hizmetini gerçekleştirdiği yerlerde anlattığı anıları ile gönlümde bambaşka bir yer edinmişti. ve daha sonra filmleriyle hepimizin beğenisini topladı. Elbette belediye başkanlığına aday olup da Nasipse Adayız filmini iki üç kere izlememek ne mümkün. Bu gece burada bizimle birlikte olduğu için çok mutluyum. Artık Urla'da yaşadığı için daha sık birlikte olacağımıza, onun birikimi ve deneyimlerinden Konak olarak daha fazla yararlanacağımıza inanıyorum."

Sanat aracılığıyla gerçekleşen buluşmaların önemine vurgu yaparak, ev sahipliğinden dolayı Başkan Mutlu'ya teşekkür eden Ercan Kesal ise şöyle konuştu:

"Konak gibi iyi örnekler umudumuzu arttıracak"

"Bu tür mekanların çoğaltılması, bu tür buluşmaların artması bize dayatılanlara karşı ruhumuzu iyileştiren bir süreç olacak. Böylelikle bu dünyaya tahammül edeceğiz ve yeryüzünün bir parçası olduğumuzu hissedeceğiz. Yalnızca Konak'a değil, İzmir'e, ülkemize, dünyaya ve yeryüzüne sahip çıkacağız. Nasipse Adayız, benim kendi yazdığım bir romandan uyarlama. Bir gecede geçen bir mesele. Bu bir politik hicivdir demeyeceğim. Aslında başımdan geçen benzer bir yolculukta karşılaştığım ve çok kendime çok kırıldığım bir adamın hikayesi. İktidar hırsı toksik bir şey, insanı zehirleyebiliyor. Kişinin kendinden vazgeçmesine gerek yok. Bu dünyada insan denen canlının bir tane kıymeti var o da kendine olan saygısı. Onu kaybetmemek dışında bir derdimiz olmamalı. Yerel yönetimlerde yapılacak çok şey var. Bu yüzden başkanımızın varlığı kıymetli; onun hevesini ve planlarını merak ediyoruz, heyecanlanıyoruz. Onu desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Konak ve benzerleri çoğalmalı, iyi örnekler verilmeli. Bu iyi örneklerin umudumuzu arttıracağını biliyorum."