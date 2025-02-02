Erçek Gölü'nde İni Kefali Bereketi - Son Dakika
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Erçek Gölü'nde İni Kefali Bereketi

Erçek Gölü'nde inci kefali stoku 180 ton, ticari avcılık faaliyetleri devam ediyor.

02.02.2025 00:36
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Van'ın ikinci büyük gölü Erçek'te inci kefali bereketi

VAN - Van Gölü Havzası'nda yer alan 112 kilometrekarelik yüzeyiyle bölgenin en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü, bu yıl inci kefali bolluğuyla dikkat çekiyor.

Erçek Gölü, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 1984-1992 yılları arasında Van Gölü'nden getirilen inci kefali yavrularıyla balıklandırıldı. Günümüzde Erçek Gölü'nde yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunuyor ve bu stok, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ticari amaçlı kiraya verildi. Göl üzerinde 3 ruhsatlı balıkçı teknesi aktif olarak avcılık yapıyor. Özellikle kış aylarında yoğunlaşan balıkçılık faaliyetleri sırasında, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, gölde avlanan inci kefallerinin boy ve ağırlık ölçümlerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde balıkların ortalama boyunun 25-26 santimetre, ağırlıklarının ise 150-160 gram arasında olduğu belirlendi.

Havzanın en önemli değerlerinden biri olan inci kefali, sürdürülebilir avcılık politikalarıyla korunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Erçek Gölü, Erçek, Tarım, Van, Son Dakika

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