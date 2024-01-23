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Erciş Gençlik Merkezi'nde Öğrencilere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Erciş Gençlik Merkezi'nde Öğrencilere Eğitim Desteği

Van'ın Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün başlattığı 'Tatilim Gençlik Merkezimde' projesi kapsamında öğrencilere 15 gönüllü öğretmenden eğitim desteği veriliyor. Yarıyıl arasını eğitim alarak geçiren öğrenciler, çeşitli branşlarda hem eğitim alıp hem de eğleniyor. Proje kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine robotik kodlama, resim, müzik, masa tenisi, satranç gibi eğitimler veriliyor. Hedef, yarıyıl tatili sonuna kadar 1500 öğrenciye ulaşmak.

23.01.2024 - 12:06,
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VAN'ın Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün başlattığı, Tatilim Gençlik Merkezimde' projesi kapsamında öğrencilere 15 gönüllü öğretmenden eğitim desteği veriliyor. Yarıyıl arasını eğitim alarak geçiren öğrenciler, çeşitli branşlarda hem eğitim alıp hem de eğleniyor.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün başlattığı Tatilim Gençlik Merkezimde projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 120 kişilik öğrenci gurubunun katıldığı ve yarıyıl tatili sonuna kadar 1500 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği çalışmayı, 15 gönüllü öğretmen yürütüyor. Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü dersliklerinde verilen eğitime katlım yapan öğrencilere, robotik kodlama, resim, müzik, masa tenisi, satranç eğitimi veriliyor. Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, proje kapsamında yarıyıl tatilinde olan öğrencilere gönüllü öğretmenlerle birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim desteği vermek istediklerini söyledi. Bayraktar, Buraya gelen öğrencilere eğitim verirken bunu da eğlenceli hale getiriyoruz. Yarıyıl tatili sonuna kadar 1500 öğrencimizi burada ağırlayacağız. Öğrencilerimiz bu çalışma ortamımızdan son derece mutlu olduğunu söyleyebilirim dedi.

Merkezde verilen bu eğitime katılan Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Gülderen Temel ise Burada robotik eğitim, müzik, resim ve çeşitli spor eğitimleri alıyoruz. Buradaki ortamdan çok mutluyuz. Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum diye konuştu.

Erciş Gençlik Merkezi\'nde Öğrencilere Eğitim Desteği
Kaynak: DHA
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