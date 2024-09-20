Erciş Spor Kadın Futbol Takımı'ndan Çevre Temizliği - Son Dakika
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Erciş Spor Kadın Futbol Takımı'ndan Çevre Temizliği

Erciş Spor Kadın Futbol Takımı\'ndan Çevre Temizliği

Van'da antrenman yapan kadın futbolcular, göl kirliliğine dikkat çekmek için çöpleri temizledi.

20.09.2024 14:42
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VAN'ın Erciş ilçesinin 'TS 1967 Erciş Spor Kadın Futbol Takımı' sporcuları, 3'üncü lig maçları için çalışmalara başladı. Van Gölü sahillinde antrenmanlarını yaparak hazırlanan sporcular, kirliliğe dikkat çekmek için de de göl sularının çekildiği alanlarda biriken çöpleri topladı.

Geçen yıl U17 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında mücadele eden TS 1967 Erciş Spor Kadın Futbol Takımı'nın 20 sporcusu, bu yıl 3'üncü lig maçları için hazırlıklarına başladı. Van Gölü kıyısına antrenman için gelen sporcular, çevreye atılan çöpleri görünce önce temizlik çalışması yaptı. Göl sularının en çok çekildiği bölgede temizlik yaptıktan sonra Antrenör Asena Kuş gözetimde çalışma yapan futbolcular, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Antrenör Asena Kuş, "Kadın futbol takımımızı 9 ay önce kurduk. Geçtiğimiz dönemde U17 düzeyinde bölgesel maçlara katıldık. Bu yıl 3'üncü lig maçlarımız için hazırlık yapıyoruz. Bugün de Van Gölü sahilinde antrenmanlarımızı yapmak üzere buraya geldik. Burası maalesef yoğun çöp yığınları ile dolu. Biz de sporcularımızla Van gölü kirliliğine dikkat çekmek için çöp poşetlerimizi alıp göl sularının çekildiği alanlarda temizlik yaptık. Daha sonra 20 kişiden oluşan kadın futbol takımımızla birlikte antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Umarım piknik amaçlı gelip burada vakit geçiren vatandaşlarımız duyarlı davranıp çöplerini bir daha atmazlar" dedi.

Sporculardan Dilan Turay ise "Piknik alanı olarak kullanılan bölgeye atılan çöpleri görünce çok üzüldük. Biz de sporcu arkadaşlarımızla birlikte sahilde biriken çöpleri topladık. Amacımız Van Gölü kirliliğine dikkat çekip, farkındalık oluşturmaktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erciş Spor Kadın Futbol Takımı'ndan Çevre Temizliği - Son Dakika

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