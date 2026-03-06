Erciş'te Dünya Yetimler Günü İftarı - Son Dakika
Erciş'te Dünya Yetimler Günü İftarı

Erciş'te Dünya Yetimler Günü İftarı
06.03.2026 10:22
Van'ın Erciş ilçesinde üretilen iftar programında çocuklar eğlendi, hediyeler verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlığın destekleriyle Selvihan Kadın Girişimi İşletme Kooperatifi ev sahipliğinde düzenlenen programda Karagöz ve Hacivat oyunu sahnelendi.

Yüzleri boyanan çocuklar, etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Çocuklara hediye veren Kaymakam Murat Karaloğlu, ramazan ayının paylaşma, dayanışma, merhamet ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi söyledi.

Çocuklarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklar toplumun en kıymetli emanetleridir. Çocukların huzurlu, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Devletimiz her zaman çocuklarımızın yanındadır. Kaymakamlık olarak çocukların eğitimine, gelişimine ve hayat yolculuklarına katkı sunarak ve destek olmaya gayret gösteriyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluktur."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, İftar, Dünya, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te Dünya Yetimler Günü İftarı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erciş'te Dünya Yetimler Günü İftarı - Son Dakika
