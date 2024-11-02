Erciş\'te Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Van'ın Erciş ilçesinde hastane önünde yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Hastaneler, vatandaşlarımıza şifa dağıtan, hastalarımızın derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlarımızdır. Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybeden hasta yönlendirme personelimiz Emrah Budak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi hastanelerimizde devam etmekte olan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Caner ÜNVER/ ANKARA,