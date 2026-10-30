Ercişli Rıfat Çalışkan, 55 yıllık resim tutkusuyla Van'da sergiye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ercişli Rıfat Çalışkan, 55 yıllık resim tutkusuyla Van'da sergiye hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ercişli Rıfat Çalışkan, 55 yıllık resim tutkusuyla Van\'da sergiye hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'te yaşayan emekli öğretmen Rıfat Çalışkan, resme ortaokul yıllarında başladı ve 55 yıldır bu tutkusunu sürdürüyor. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Çalışkan, doğa ve Anadolu kültürünü yansıtan tabloları için Van'da yeni bir sergi hazırlığı yapıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde emekli öğretmen Rıfat Çalışkan, ortaokul yıllarında başlayan resim tutkusunu 55 yıldır sürdürerek evinin bir bölümünü doğa manzaraları, insan hikayeleri ve Anadolu kültürünü yansıtan tablolarla dolu bir sanat galerisine dönüştürdü.

Resimle ortaokulun son sınıfında tanışan Çalışkan, 1977'de Van Eğitim Enstitüsünden sınıf öğretmeni olarak mezun olup mesleğe başladıktan sonra sanatla da bağını koparmadı.

Öğretmenlik yıllarında geliştirdiği resim tutkusunu katıldığı iki aylık hizmet içi eğitim kursuyla pekiştiren 6 çocuk babası Çalışkan, mesleği boyunca birçok öğrenciye resim yapmayı sevdirdi.

23 yıl önce emekli olduktan sonra resim yapmaya daha fazla zaman ayıran, yıllar içinde biriktirdiği gözlemleri ve anıları tablolarına taşıyan Çalışkan, evinin bir bölümünü resim atölyesine dönüştürdü.

Yaz aylarında bahçesinde, kışın ise evinde resimlerini tuvale yansıtan sanatçı, yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü resim tutkusuyla yaşam alanını adeta bir sanat galerisine çevirdi.

Ailesiyle çıktığı doğa gezilerinde manzaraları fotoğraflayan Çalışkan, tarlada çalışan insanlarla tanışarak evlerine konuk oluyor, yaşamlarına yakından tanıklık ettiği insanların hikayelerini çizdiği resimlerle anlatıyor.

Türkiye'nin birçok kentinde kişisel sergiler açan ve çok sayıda karma sergiye katılan Çalışkan, sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla Van'da yeni bir sergi düzenlemenin hazırlıklarını yapıyor.

"Bu işi bırakamıyorum"

Çalışkan, AA muhabirine, resim yapmanın bir tutkudan öte, hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Resim yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Resim eğitimi almadım ancak yaklaşık 30 yıl önce devletin açtığı hizmet içi eğitim kurslarına katıldım. Orada iki aylık eğitim aldım. Emekli olduktan sonra kendimi daha çok resme verdim. Yaz aylarında bahçede, kışın ise evde çalışıyorum. Bu işi bırakamıyorum, nedenini de bilmiyorum. Resim bana dünyanın tadını veriyor, vazgeçemiyorum. Resimlerim genellikle doğa manzaralarından oluşuyor. Kültür ağırlıklı resimlerim var. İnsan figürleri, çalışan insanlar da var. Köylere giderim, tarlada çalışan insanlarla görüşür, sohbet ederim. Fotoğraflarını çeker, evlerine misafir olurum. Onları dinler, kültürlerini yaşamaya çalışırım. Sonra tuvale yansıtırım."

Depremi konu alan tablolarını hazırlarken yaşadığı duygusal zorluğu da paylaşan Çalışkan, "Erciş depreminden sonra o gece yaşadıklarımızı tuvale yansıttım ve bu beni çok etkiledi. Resimleri yaparken çok üzülüyordum, çok sıkılıyordum ama yine de seri halinde 8 deprem tablosu yaptım." dedi.

"Evimizi, bahçemizi ve çevremizi güzel resimleriyle donattı"

Resim tutkusunun ilham verdiği torunu Kübra Çalışkan ise dedesinin çalışmalarını izleyerek resme ilgi duyduğunu, zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte ona modellik yaptığını söyledi.

Dedesinin sanatından gurur duyduğunu belirten Çalışkan, "Dedem resim çizerken biz de onu izliyor ve çok örnek alıyoruz. Bazen arkadaşlarımla geliyoruz, modellik yapıyoruz. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de dedeme bakarak resimler yapıyorum. Evde ve okulda yaptığım eserler var. Onun kadar iyi değilim ama benim de yaptıklarım var. Dedem evimizi, bahçemizi ve çevremizi güzel resimleriyle donattı. Onun torunu olduğum için gurur duyuyorum, kendimi çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelYaşamErcişVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:41:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Ercişli Rıfat Çalışkan, 55 yıllık resim tutkusuyla Van'da sergiye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android