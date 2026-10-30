Erciyes Dağı\'nın zirvesi 3 bin 917 metrede kar yağışıyla beyaza büründü

KAYSERİ'nin simgesi Erciyes Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm ve kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Bulutların zirveyle birleştiği noktalarda ve karlar altındaki yamaçlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.