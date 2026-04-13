Erciyes'e Türkiye'nin En Uzun Dağ Kızağı Tesisi Geliyor

13.04.2026 15:40
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne yapımı planlanan Türkiye'nin en uzun ve en iddialı dağ kızağı tesisi için Outdoor Factory ile iş birliği protokolüne imza attı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek proje, Erciyes'i dört mevsim turizmde yeni bir seviyeye taşıyacak.

Başkan Büyükkılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nin her geçen gün hizmet çeşitliliği ve kalite anlayışıyla adından söz ettirdiğini belirterek, bu sezon 3 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline geldiklerini ifade etti. Erciyes'te turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini vurgulayan Büyükkılıç, yeni projelerle bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Outdoor Factory Yönetici Ortağı Rafet Alpan Yücealpan, Erciyes Kayak Merkezi'nde dünya standartlarında bir tesisi kazandıracak olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Proje, yaklaşık 1100 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olacak ve yeni nesil kızak sistemleri ile gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak.

Tesis, yılın her döneminde operasyonel olarak işleyecek şekilde planlandı ve ziyaretçilere gece kızak deneyimi de sunacak. Ayrıca, rekabet ve etkileşimi ön planda tutan tesiste ziyaretçiler parkur boyunca yarışabilecek, skorbord sistemiyle performanslarını takip edebilecek ve otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla deneyimlerini ölümsüzleştirebilecek.

Proje, doğa ile uyumlu yerleşim ve sürdürülebilir mühendislik çözümleriyle Erciyes'in marka değerini artıracak. Kısa süre içinde inşaatına başlanması ve planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Başkan Büyükkılıç ayrıca, öğrencilere yönelik 10 bin adet hediye bilet dağıtılacağını duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
