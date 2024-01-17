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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 110 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 110 Santimetreye Ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağışların ardından kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, çeşitli aralıklarla sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili olan yağış sonrası, beyaz örtüyle kaplanan pistlerde kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, belirli aralıklarla yağan kar sonrası yolların açılması için çalışıyor. Karla beyaza bürünen bölgede güzel görüntüler oluşurken, yerli ve yabancı turistler de pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

17.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:58
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağışların ardından kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, çeşitli aralıklarla sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili olan yağış sonrası, beyaz örtüyle kaplanan pistlerde kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, belirli aralıklarla yağan kar sonrası yolların açılması için çalışıyor. Karla beyaza bürünen bölgede güzel görüntüler oluşurken, yerli ve yabancı turistler de pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kar Kalınlığı 110 Santimetreye Ulaştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 110 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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