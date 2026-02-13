Erciyes Kayak Merkezi'ne Ulaşım Kapandı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle çift taraflı trafiğe kapandı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olarak bilinen Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı tipiye dönüşürken, bölgede sis de etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı olarak tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.