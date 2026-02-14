YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU AÇILDI
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan ve yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Kayseri- Develi kara yolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Erciyes Kayak Merkezi'ne Ulaşım Yeniden Açıldı - Son Dakika
