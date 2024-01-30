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Erciyes Kayak Merkezi Ziyaretçi Sayısı 2 Milyona Yaklaştı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi Ziyaretçi Sayısı 2 Milyona Yaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen master planı projesiyle Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasına girdi. 2011 yılında 200 bin civarında olan ziyaretçi sayısı son yıllarda 2 milyona yaklaştı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yapılan çalışmalarla Erciyes'in kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini belirtti. Erciyes'in uluslararası bir kayak merkezi olabileceğinin tespit edilmesiyle başlayan çalışmalar sonucunda 2011 yılında Erciyes Kış Turizm Merkezi olarak ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Bu sene 2,5 milyon ziyaretçi bekleniyor ve Erciyes'in şehre yıllık 100 milyon avroya yakın getirisi bulunuyor.

Erciyes Kayak Merkezi Ziyaretçi Sayısı 2 Milyona Yaklaştı
30.01.2024 - 11:09,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği master planı projesiyle dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasına giren Erciyes'te, 2011 yılında 200 bin civarında olan ziyaretçi sayısı son yıllarda 2 milyona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 2005'te çıkarılmasıyla Erciyes Dağı'nın uluslararası standartlara sahip kayak merkezi olması için çalışma başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kayak konusunda başta Avusturyalı dünyaca ünlü firmalarla çalışarak 350 milyon avroluk yatırımla 2005 yılında "Erciyes Kış Turizm Merkezi Master Planı" projesini hayata geçirdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, yapılan çalışmalarla Erciyes'in kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini söyledi.

Master planı öncesinde Erciyes'i çok az kişinin ziyaret ettiğini belirten Elcuman, "Erciyes, 2 mekanik tesisin olduğu çok sınırlı sayıda pistin kullanıldığı ve o zamanki 'kasaba belediyesi' diyebileceğimiz belediyenin burada otopark fişi kesip gelir elde ettiği bir yerdi." dedi.

Elcuman, Erciyes'in uluslararası bir kayak merkezi olabileceğinin alanında uzman kişilerle tespit edilmesi sonucu Erciyes Master Planı için çalışmalara start verildiğini hatırlattı.

Olumlu sonuçlar almak için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Elcuman, şöyle devam etti:

"Erciyes Master Planı'nın ilk etabı 2011 yılında tamamlandı ve Erciyes Kış Turizm Merkezi olarak ilk misafirlerini 2011 yılında ağırlamaya başladı. Erciyes'e 2011'de gelen misafir sayımız 200 bin civarıydı. Maalesef, Rusya'yla yaşadığımız uçak krizi, pandemi, deprem derken dünya turizmi çalkantılı zamanlar geçirdi. Bunlar nedeniyle arada esler verdik. Bu sene olağanüstü bir şey olmazsa 2,5 milyon kişi bekliyoruz. Çünkü pandemi öncesi 2 milyon kişiye yakın ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu sene rekor kırma niyetindeyiz. Bütün çalışmalarımız o yönde. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar gerek mekanik tesisleri, gerek pistleri o şekilde hazırladılar."

Elcuman, 112 kilometrelik pistleri, saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesi, mekanik tesisleri ve pist güvenliğiyle Erciyes'in önemli bir kayak merkezi olduğunu aktardı.

"Erciyes'in şehre yıllık 100 milyon avroya yakın getirisi var"

Erciyes'in ülke ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çeken Elcuman, şöyle devam etti:

"Erciyes'in şehre yıllık 100 milyon avroya yakın getirisi var. Biz kamu olarak sadece 200 milyon avronun üstünde mekanik ve diğer tesisler için yatırım yaptık. Bunun yanında biliyorsunuz otellerimiz de yatırım yapıyor. Şu anda 13 otelimiz açık. Bugüne kadar tam 100 ülkeden turist misafir edilmiş. Afrika'dan Latin Amerika ülkelerine, Uzak Doğu'dan Rusya ve Ukrayna'ya kadar turist ağırlamışız. Son 1 ayda 25 ülkeden ziyaretçi gelmiş. Her sene sattığımız bilet yüzde 50 artıyor. Bu, Erciyes'in artık dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini en önemli göstergesi. Böyle aritmetik olarak arttığı zaman inşallah 2,5 milyonlar yerine artık 10-20 milyonları konuşmaya başlayacağız."

Kaynak: AA
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