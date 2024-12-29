Erciyes, Kayakseverleri Ağırlıyor

Güncel

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.

Kayaksever Mutlu Şener, sporlara meraklı olduğunu, arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Pistlerin kalabalık olduğuna dikkati çeken Mutlu, 3 yıldır geldiği Erciyes'i Ankara'ya yakın olduğu için tercih ettiklerini dile getirdi.

İstanbul'dan gelen Elif Yılmaz ise Erciyes'in soğuk olduğunu ancak keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.