Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Son Dakika
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Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

Erciyes\'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

Kayseri, 15-16 Mart'ta ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

14.02.2025 15:49
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Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı.

Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin 17 tesis, 3 bin yatak kapasitesi ile yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyledi.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını aktaran Çiçek, "Bu yıl gelen turist sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen hafta Düsseldorf, Köln, Münih, Amsterdam ve Rotterdam'dan gelen seferlerle Erciyes farkını gösteriyor. Bu yıl özellikle Kapadokya ile beraber turizm yapalım anlayışı meyvelerini vermeye başladı. Malezya'dan ve Endonezya'dan da kültür turizmi için gelenleri görüyoruz." dedi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini anımsatan Çiçek, bu tür sporlarla Erciyes'in tanınırlığının arttığını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise 2011 yılında kurulan Erciyes AŞ'nin kayak merkezinin güvenli ve uluslararası turizmde bilinen bir tesis olması için her türlü sertifikayı aldığını dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yıllar içinde geçirdiği değişimi anlatan Cıngı, son yıllarda pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını, bunların da Erciyes'in görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Erciyes'teki sondaj çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son günlerde yoğun şekilde yağan karı da değerlendirerek, Erciyes Kayak Merkezi'ni en güzel ve güvenilir şekilde insanların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Son rakamlara göre Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığına değinen Büyükkılıç, kayak merkezinin güvenilirliğinin akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmasını önemli bulduklarını vurguladı.

Erciyes'i 12 ay turizme açmak amacıyla Yüksek İrtifa Merkezi'ni hayata geçirdiklerini anımsatan Büyükkılıç, 8 sahasıyla, olimpik yüzme havuzuyla, fitness merkezi ve çok amaçlı spor salonuyla merkezin yurt içinden ve yurt dışından takımlarca tercih edildiğini dile getirdi.

İkinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Büyükkılıç, şu ana kadar 14 ülkeden 32 sporcunun şampiyonaya başvurduğunu bildirdi.

Gelecek sezon Erciyes'i termal turizmle de buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Büyükkılıç, "Erciyes sondaj çalışmaları sonucu sıcak suyu bulduk. Bu yıl 10 Mart'ta ikinci ihaleyi yapacağız, jeotermal kuyu ihalesini. İnşallah buradan daha fazla debisi ve sıcaklığı olan bir yer öngörüyoruz. Önümüzdeki sezon da otellerimize dağıtılması konusunda ihalemiz, projemiz hazır." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye için önemli bir değer olduğunu, 15-16 Mart'ta Erciyes'te büyük bir organizasyonu ikinci kez gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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