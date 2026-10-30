Erciyes\'te düşerek ölen dağ rehberi Şahin, 40 dağcının tırmanışıyla anıldı

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden dağ rehberi ve kayak antrenörü Hasan Ali Şahin için anma tırmanışı gerçekleştirildi.

Olay, 19 Ekim'de Erciyes Dağı'nın yaklaşık 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ile 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışına başladı. Şeytan Deresi mevkisine geldiklerinde Hasan Ali Şahin, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE, İHH ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedenine ve beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof'a sağ olarak ulaştı. Şahin, Kayseri'de toprağa verildi.

40 DAĞCI, ŞAHİN'İ ERCİYES'TE ANDI

Hasan Ali Şahin'in olaydan kısa süre önce çektiği son videoda, "Evet yine bir Erciyes faaliyeti. Hollanda'dan gelen misafirimizle beraber grubumuz kalabalık olmasa da haftaya bayağı bir kalabalıkla çıkacağız" dediği görülmüştü.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen, K2 Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü sporcularının koordine ettiği 40 dağcı, Şahin'in anısına Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Şahin'in hayatını kaybettiği yerde posterini açan grup, saygı duruşunda bulunarak dua etti. K2 Dağcılık Kayak ve İhtisas Spor Kulübü Yöneticisi Mustafa Eliaçık sanal medyada yaptığı paylaşımda, "Dağcı kardeşimiz Hasan Ali Şahin'i hayatını kaybettiği, en çok sevdiği mekanda; Erciyes Dağı'nda andık. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerine sabırlar diliyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağım yiğit delikanlı. Hani son videonda diyordun ya 'Haftaya kalabalık bir grupla geleceğiz.' Geldik Hasan'ım geldik. Hem de 40 kişiyle" ifadelerine yer verildi.