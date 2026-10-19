Erciyes'te yabancı 2 dağcıdan biri düştü, AFAD ve JAK arama kurtarma başlattı - Son Dakika
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Erciyes'te yabancı 2 dağcıdan biri düştü, AFAD ve JAK arama kurtarma başlattı

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Erciyes\'te yabancı 2 dağcıdan biri düştü, AFAD ve JAK arama kurtarma başlattı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri, Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi. Diğerinin ihbarıyla AFAD, UMKE ve JAK ekipleri arama kurtarma başlattı; AFAD'ın dron ekibi de katılıyor.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibi de çalışmalara katılıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erciyes'te yabancı 2 dağcıdan biri düştü, AFAD ve JAK arama kurtarma başlattı - Son Dakika
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