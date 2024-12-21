Erciyes\'te Yeni Otel Açılışı

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelin açılış törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışa Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ve davetliler katıldı.

Büyükkılıç, Erciyes'in Kayseri'de turizmin amiral gemisi olduğunu belirterek, yeni açılacak otelin hayırlı olmasını diledi.

Erciyes'te 4 mevsim yaşanabilir ortam oluşturacaklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi'nde çiçek gibi otel hayırlı olsun. Dünyadaki en yakışıklı dağ ve kayak merkezi 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Bizler de bu süreci daha iyi noktaya taşımak, gereksinimlere cevap vermek adına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni spora ortam sağlayacak şekilde hayata geçirdik. Sıcak su da çıktı, önümüzdeki sene dağıtacağız, yeni sondajlar da vuracağız."

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı da turistlerin özellikle Erciyes'i tercih ettiğini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi yapacağını yapıyor. Erciyes AŞ, dünyadaki 1 numaralı destinasyon yönetim şirketidir. Pistlerimizi açıyor, teleferiklerimizi çalıştırıyor. 24 saat devam eden mesai içerisinde arkadaşlarımız gece yarısı bile 3 bin 400 metrede pistleri hazırlıyor." ifadelerini kullandı.