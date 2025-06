Erdal İnönü, 99. doğum gününde anıldı

(İSTANBUL) - Yaşamını 2007 yılında yitiren eski Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü, 99'uncu doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Eşi Sevinç İnönü, "Yokluğunu hep hissediyorum. Sevgi dolu bir insandı. Memleketin böyle olduğunu görse çok üzülürdü" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da "Erdal Bey, gerek bilim insanı gerek siyasetçi rolüyle, her zaman Cumhuriyet'in eşit yurttaşlarına saygı duydu, hizmet etti. Maalesef her gün daha çok özlüyoruz o birbirine saygı duyan, sevgi duyan, uzlaşı arayan siyasetçileri" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, 99'uncu doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Erdal İnönü için düzenlenen anmaya, eşi Sevinç İnönü'nün yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Kemal Ercan ve Mehmet Aslan, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Sönmez Küpeli katıldı. Anmaya katılamayan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İnönü'nün çelenk gönderdi. İnönü'nün mezarı başında okunan duanın ardından eşi Sevinç İnönü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş birer konuşma yaptı.

Sevinç İnönü: Sevgi dolu bir insandı; memleketin böyle olduğunu görse çok üzülürdü

Sevinç İnönü, "Yokluğunu hep hissediyorum. Sevgi dolu bir insandı. Memleketin böyle olduğunu görse çok üzülürdü" diyerek, Erdal İnönü'nün esprili kişiliğini anlatan bir anısını paylaştı. Sevinç İnönü, şöyle konuştu:

"Hep onu iyilikle, güzellikle anıyoruz. Zaten öyle söylemişti. Tedavi gördüğü sırada arada bir düzelme olmuştu da yeğeni Hayri İnönü evinde bir doğum günü partisi vermişti. Biz de doğum günü şarkısı söylemeye başlamıştık. 'Durum durun, bir yanlışlık var burada. İyi ki doğdun değil, iyi ki yaşıyorsun demeniz lazım' dedi. O zaman bile hoş bir espri yapmıştı. Her zaman esprileri hazırdı. Karikatüre falan hiç kızmadık biz, tam tersi çok eğlenirdik. Hatta vefatından sonra karikatür sergisi düzenledik. 100'üncü yılında, yeni bir sergi yapmak istiyorum."

Suat Özçağdaş: Erdal bey her zaman cumhuriyetin eşit yurttaşlarına saygı duydu, hizmet etti

Suat Özçağdaş da konuşmasında "İnönü soyadı, bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin merkezinde olan bir kahramanlık öyküsünden gelir" dedi. Özçağdaş şunları söyledi:

"Erdal Bey, yalnızca önemli bir siyasi figür olmadı, önemli bir bilim insanıydı. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından biriydi, ODTÜ'nün efsanevi rektörüydü. Türkiye siyasetine de aslında hiç niyeti olmamasına rağmen, 12 Eylül darbesinden sonra kendi deyimiyle 'Aslan sosyal demokratların' ihtiyacı olduğu için, ülkenin ihtiyacı olduğu için, darbeci askerlerin kendisini veto etmesine rağmen yola çıktı, sosyal demokratları derledi, topladı. Çok mücadele etti. Bazen ülkede mücadele etti, bazen siyasetin kötü özelliklerine iyi örnek olarak mücadele etti ve geride bir hoş seda bıraktı. Sayın Erdal İnönü, Türkiye siyasetinde gerçek bir insanın ne demek olduğuna dair bugün çokça aradığımız yüzlerce güzel örnek bıraktı. Bugün o insani duyguları kaybetmiş olanların ülkeye neler yaşattıklarını görüyoruz. Siyasetçilerin her şeyden önce bir insan, onunla birlikte de bir yurtsever olması gerekliliğinin altının bu kadar çizildiği bir dönem olmamıştı. Erdal Bey, gerek bilim insanı gerek siyasetçi rolüyle, her zaman Cumhuriyet'in eşit yurttaşlarına saygı duydu, hizmet etti. Ruhu şad olsun. Maalesef her gün daha çok özlüyoruz, o birbirine saygı duyan, sevgi duyan, uzlaşı arayan siyasetçileri, insanları."