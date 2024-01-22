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Erdek açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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Erdek açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatını kurtardı. Arıza yapan gemi, römorkör yardımıyla kıyıya çekilecek.

Erdek açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı
22.01.2024 - 13:28,  Güncelleme: 13:32
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BALIKESİR'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi. 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki 'MV Sicilia' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erdek açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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