Erdek'te Hayvan Barınağı Sorunları Ciddi Boyutlara Ulaştı - Son Dakika
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Erdek'te Hayvan Barınağı Sorunları Ciddi Boyutlara Ulaştı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde vatandaşlar, hayvan barınağının olmaması nedeniyle sokak hayvanlarının kötü koşullarda yaşamasına tepki gösteriyor. Belediye Başkanı'nın 2023 yılında verdiği barınak sözü üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala somut adım atılmadı. Barınaksız kalan sokak hayvanları, toplanıp uygun olmayan yerlerde tutuluyor ve akıbetleri bilinmiyor.

21.03.2025 15:27
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Erdek'te barınak çilesi: Belediyenin ilgisizliği pes dedirtti

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde vatandaşlar uzun süredir hayvan barınağına hasret kalmış durumda. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Ocak 2023'te yaptığı açıklamalarda, "Erdek- Bandırma yolu üzerinde yer araştırmamız devam ediyor" diyerek ilçeye modern bir hayvan barınağı kazandırma sözü vermişti. Ancak üzerinden tam 2 yıl 2 ay geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmadı.

Başkan Karışık, 2023 yılı Ocak ayında meclis toplantısında yaptığı açıklamalarda, ilçedeki eski barınak yerinin hem kullanışsız olduğunu hem de ilçeye uzak olduğunu belirterek yeni bir barınak için yer arayışlarının sürdüğünü ifade etmişti. "Yer tespit çalışmamız bittiği gibi, inşallah en kısa zamanda içerisinde ameliyathane odası ve gerekli ekipmanların bulunacağı modern bir sahipsiz hayvan barınağı ilçemize kazandıracağız" şeklindeki sözler, vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından umutla karşılanmıştı. Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Erdek'te hayvan barınağının olmayışı, sokak hayvanları için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken Belediye, köpek saldırısı şikayetlerine yanıt olarak sokak hayvanlarını toplayıp, Belediye'ye ait araç bakım onarım merkezi olan 'Kademe'nin bir bölümüne yerleştiriyor. Ancak burada tutuldukları yerin uygun olmaması ve tedavi merkezinin bulunmaması, bu hayvanların yaşam kalitesini daha da zorlaştırmakta. En kötüsü ise, daha sonra bu hayvanların akıbetinin ne olduğu vatandaşlar tarafından bilinmiyor ve takip edilemiyor. Birçok sokak hayvanı, belediye tarafından toplanıp, sonrasında kayboluyor.

Eski barınak kullanılamaz halde

Eski barınak, bir yangın sonucu tahrip olmuş ve sonrasında binanın bilinmeyen kişiler tarafından talan edilerek kullanılamaz hale gelmesiyle hayvanların barınma ihtiyacı tamamen göz ardı edildi. Bu durum, sadece hayvanseverleri değil, ilçedeki her vicdan sahibi insanı da rahatsız etmekte.

Başkan Karışık'ın verdiği sözlere rağmen, Erdek'teki sokak hayvanlarının durumu içler acısı bir hale gelmişken, vatandaşlar ve hayvanseverler tepkilerini dile getiriyor. "Sadece konuşmakla olmuyor" diyen hayvanseverler, bir an önce somut adımlar atılmasını talep ediyor.

Erdek'te ikamet eden bir hayvansever olan Deniz Korkmaz, Erdek'te yaşananları İHA muhabirine şöyle anlattı:

"Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyorum. Buradaki hayvanseverlerden biriyim. Burada hiçbir parti gözetmeksizin, tek derdimizin hayvanlar olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Erdek'te barınak yok, çok uzun bir süre önce barınağımız yandı ve tekrar yenisi yapılmadı. Normal şartlarda 2028 yılına kadar barınak olmayan yerlerde köpek toplamanın kanunen aykırı olduğunu biliyoruz. Ancak köpeklerimiz toplanmaya başladı bölgede ve bilinmeze gidiyorlar. Dediğim gibi yine söylüyorum, burada hiçbir belediye başkanını, hiçbir partiyi kötülemek değil amacımız. Tek derdimiz sadece sokak hayvanları. Biz hayvanseverler olarak bu konunun daha insancıl bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Bizlerle beraber çalışılmasını istiyoruz. Popülasyonun nasıl arttırılmadan yerinde sayılabilecekse o projelerin üretilmesini bekliyoruz. Lütfen bizlere destek olun. Biz gerçekten hayvanseverler olarak vicdanen çok rahatsız oluyoruz bu durumdan. Tek dileğimiz başkanlarımızdan, hayvanseverlerimizden, gönüllü arkadaşlarımızdan destek. Ne kadar çok hayvana tutunabilir, onlar için bir şeyler yapabilirsek çok daha iyi şeyler yaparız."

Kaynak: İHA

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