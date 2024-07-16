Erdek'te İki Kişi Denizde Boğuldu - Son Dakika
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Erdek'te İki Kişi Denizde Boğuldu

Erdek\'te İki Kişi Denizde Boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, denize giren Hamit Göksoy (67) ile Cahide Sadık (86) boğuldu. İlk olayda Hamit Göksoy, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İkinci olayda ise Cahide Sadık denize girerken boğulma tehlikesi geçirdi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaylarla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

16.07.2024 20:00
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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, denize giren Hamit Göksoy (67) ile Cahide Sadık (86) boğuldu.

Erdek'te ilk olay öğlen saatlerinde Ocaklar sahilinde meydana geldi. Ankara'da oturan ve tatil için Erdek'e gelen emekli eğitimci ve şair Hamit Göksoy, serinlemek için girdiği boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Göksoy, yapılan tüm müdahaleler rağmen yaşamını yitirdi.

İkinci olay ise Narlı Mahallesinde meydana geldi. Denize giren Cahide Sadık boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Sadık'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı, Hamit Göksoy ve Cahide Sadık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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