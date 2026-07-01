Erdek\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adil Oral idaresindeki 10 ARG 441 plakalı otomobil, Düzler mevkisinde karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 ALZ 531 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Adil Oral, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Oral ile diğer otomobildeki yaralılar B.E. ve S.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Oral, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.