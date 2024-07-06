Erdek'teki deniz çayırı katliamı su altı kamerasına yansıdı: Tahribat inanılmaz boyutta - Son Dakika
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Erdek'teki deniz çayırı katliamı su altı kamerasına yansıdı: Tahribat inanılmaz boyutta

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ev sahiplerinin kıyı kesiminde temizlik yaptırmak amacıyla kiraladığı iş makinesi, koruma altındaki deniz çayırlarını sökmüştü. Tahribatın boyutu su altı kamerasıyla kaydedildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde deniz çayırlarının söküldüğü alanda su altı kamerasıyla dalış yaparak inceleme gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın yaptığı kayırlarda tahribatın boyutu gün yüzüne çıkmış oldu. Deniz çayırları Marmara Denizi için büyük önem taşıyor. Hem oksijen üretiyor hem de canlılar için yaşam alanı oluşturuyorlar. Sökülen ve etrafa saçılan çayır parçaları kepçe izlerinde birikmiş durumda. Deniz tabanı deşik deşik görünüyor. Özetle yaralı bir kıyısal alanla karşılaştım. Bu çok üzücü.

06.07.2024 16:27
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Erdek'teki deniz çayırı katliamı su altı kamerasına yansıdı: Tahribat inanılmaz boyutta

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ev sahiplerinin kıyı kesiminde temizlik yaptırmak amacıyla kiraladığı iş makinesi, koruma altındaki deniz çayırlarını sökmüştü. Tahribatın boyutu su altı kamerasıyla kaydedildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde deniz çayırlarının söküldüğü alanda su altı kamerasıyla dalış yaparak inceleme gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın yaptığı kayırlarda tahribatın boyutu gün yüzüne çıkmış oldu.

Prof. Dr. Mustafa Sarı İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Deniz çayırları Marmara Denizi için büyük önem taşıyor. Hem oksijen üretiyor hem de canlılar için yaşam alanı oluşturuyorlar. Dalışa nispeten doğal yapısı bozulmamış bir kıyıdan başlayarak, deniz çayırlarının söküldüğü plajda bitirdim. Doğal yapısı en azından kepçelerle bozulmamış plajda deniz çayırları sağlıklıydı; su berraktı ve çayırların içi canlı kaynıyordu. Söküm alanına yaklaştıkça su bulanmaya, berraklığını kaybetmeye başladı. Çünkü çayırların suyun içindeki parçacıkları tutma avantajından yoksun kalan plajda bir kişi bile suya girse, su bulanıyor. Kıyıdan itibaren yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda bir alandaki bütün deniz çayırları sökülmüş ve öbekler halinde kıyıya yığılmış. Halen kepçenin izleri deniz dibinde belirgin. Sökülen ve etrafa saçılan çayır parçaları kepçe izlerinde birikmiş durumda. Deniz tabanı deşik deşik görünüyor. Özetle yaralı bir kıyısal alanla karşılaştım. Bu çok üzücü. Sökülen çayır öbeklerinin içinde kırılmış pina kabuklarını görmek beni daha da üzdü," dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdek'teki deniz çayırı katliamı su altı kamerasına yansıdı: Tahribat inanılmaz boyutta - Son Dakika

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