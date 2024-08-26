Erdemli\'de kadın öğretmen bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli yakalandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp olarak aranan matematik öğretmeni Demir'in (47) dün Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık dairede öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğunu tespit etti.

Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.

Kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.O, işlemleri için Erdemli ilçesine getirildi.

Demir'in cenazesinin, otopsinin ardından Karaman'da defnedileceği öğrenildi.

Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.