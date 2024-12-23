Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu baba ve 2 oğlu yaralandı.
Arpaçbahşiş Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda F.G. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.C. (38) ve oğulları H.İ.C. (10) ile E.C'ye (7) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan baba ile iki oğlu, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Kaza: Baba ve 2 Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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