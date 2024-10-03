Erdemli Öğrencileri TEKNOFEST'te

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

Erdemli Belediyesince düzenlenen program kapsamında 2 bin 500 ilk ve ortaokul öğrencisi, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.

Sergilenen ürünleri inceleyip bilgi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.

Öğrenciler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.