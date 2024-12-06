Erdoğan'a, İsrail'e Ticaret Protestosu Yaptıkları İçin Tutuklanan 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı... - Son Dakika
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Erdoğan'a, İsrail'e Ticaret Protestosu Yaptıkları İçin Tutuklanan 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken, İsrail'e ticaretin tamamen durdurulması için eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

06.12.2024 19:45
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken, İsrail'e ticaretin tamamen durdurulması için eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşma sırasında Cuma günü protesto edilmişti. Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını bölen kişilere karşı, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" ifadeleriyle karşılık vermişti.

3 günlük gözaltı, 9 tutuklama

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile salonda protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi ve kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebine uyarak, pazartesi günü 9 protestocunun tutuklanmasına karar verdi.

Avukatlardan itiraz

Avukatları dün İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Alev Sezen de, "Tutuklananlar göz altındayken eziyet gördüler, 18 saat aç bırakıldılar, namaz ve lavabo ihtiyaçları için saatlerce bekletildiler. Cezaevine girişte kızlarımızın başörtüsü kesilmiş, mendil kadar bırakılmış, sağa çekseler sol taraflarından sola çekseler sağ taraflarından saçları gözüküyor. Tutuklu kızının ellerinde tırnak izleri gören anneyi kızı teselli etmeye çalışmış" açıklamasını yaptı. Bu iddia üzerine başlatılan soruşturmada da üç infaz koruma memuru görevden uzaklaştırıldı.

Avukatların itirazlarının tahliye ile sonuçlandığı ise akşam saatlerinde belli oldu. Avukat Adem Bingöl, 18.36 sıralarında tahliye bildirimi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. 9 kişi hakkında tahliye kararı verildiğini savcılık kaynakları da doğruladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'a, İsrail'e Ticaret Protestosu Yaptıkları İçin Tutuklanan 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'a, İsrail'e Ticaret Protestosu Yaptıkları İçin Tutuklanan 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı... - Son Dakika
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