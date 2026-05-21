Erdoğan: Barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Gündüz Safhasına katıldı.

Tatbikatın dosta güven aşıladığını, Türkiye'yle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bıraktığını belirten Erdoğan, "EFES Tatbikatı'nı, Malazgirt'ten 10 yıl sonra, 1081'de Çaka Bey'in fethettiği; dönemin en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan bin yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, ilayıkelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefküremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemal-i edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenabıallah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Efes - 2026'nın arkasında 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın olduğunu belirten Erdoğan, "Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı; planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla EFES Tatbikatı, bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklının tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü; her bir neferine 'Mehmetçik' adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var" diye konuştu.

"TÜRK ORDUSU BARIŞIN ORDUSU"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın, kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşı'mızdır. 'Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' mısralarında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz, en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş; aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu, ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. EFES - 2026 Tatbikatı'nın tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum."

"ÜLKEMİZİ HER ALANDA KİLİT KONUMA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun itibar kaybettiği ve yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulan hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye'nin yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıktığını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan; çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz, başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz."

"TÜRKİYE'Yİ FIRTINALI SULARDAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Ay başında, 120 farklı ülkeden bin 700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği SAHA EXPO 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayiinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahil-i selamete çıkarmak istiyoruz. EFES 2026 Tatbikatı'nda sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, Batı'yla diyaloğumuzu artırmamızın; Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan iş birliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır."

ERDOĞAN'DAN GAZZE VE LÜBNAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında, barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında, tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz."