Erdoğan, Çankırı\'da Turgut Altınok için destek istedi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da; "Şimdi ben Çankırı'dan bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Ankara'da biliyorsunuz yarenler çok. Öyle mi? Ankara'daki yarenleri, Çankırılıları, benim Çankırılı kardeşlerim tek tek telefonla arayacaklar ve Ankara'da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız. Söz mü" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı'da Belediye Meydanı'ndaki mitinge katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Hüseyin Bey'den. Sizlerin bu halini gördükten sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım. Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla ter dökerek, daha fazla eser ve hizmet üreterek ödeyeceğiz. Yanlış yok, değil mi? Bunun için 31 Mart çok ama çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.

Şimdi ben Çankırı'dan bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Ankara'da biliyorsunuz yarenler çok. Öyle mi? Ankara'daki yarenleri Çankırılıları, benim Çankırılı kardeşlerim tek tek telefonla arayacaklar ve Ankara'da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız. Söz mü?

"DAHA BÜYÜK BİR UÇAK GEMİSİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIK"

Bölücü terör örgütü mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Sınırlarımızın 350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları bir anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kast etmenin, vatan evlatlarına saldırmanın bedelini hem de çok ağır bir şekilde bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu'nun ardından daha büyük bir uçak gemisi yapmak için şu anda hazırlıklara başladık.

Muhalefet bavullarla, valizlerle, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur hiçbir işleri yok. Dolarlar çantalarda, bavullarda. Eurolar çantalarda, bavullarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek.

CHP'nin yeni genel başkanı tıpkı selefi gibi darbe sever çıktı. Öyle ki, televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş? Belli yaşın altındakiler milli iradeye kast ederse bu Türkiye için iyiymiş. Doğruymuş, faydalıymış. Kafaya bak ya. Bunların eski genel başkanının 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin açtığı yoldan gittiği tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gittiği akşamı hatırlıyorsunuz, değil mi?

"SİYASETTE DEĞİŞİM OLACAKSA BUNUN YOLU SANDIKTIR"

Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır, sandık. Sandık dışında başka yollara tevessül edenlerin akıbeti hüsran olacaktır. Özgür efendinin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, Meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemeli. Biz bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın da 31 Mart'ta bu darbe sever zihniyete hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum."