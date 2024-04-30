Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları uygun değil - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları uygun değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim\'de 1 Mayıs kutlamaları uygun değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'de yapılmak istenen 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin; "Muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir" diye konuştu.

30.04.2024 21:47  Güncelleme: 21:50
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'de yapılmak istenen 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin; "Muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "13. Çalışma Meclisi Yemeği"ne katıldı. Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan işçilere selamlarımı iletiyorum. Emek veren işçilerimize Allah razı olsun diyorum. Kavganın çatışmanın sembolü olarak görüldü 1 Mayıs. 2008 yılında 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan ettik ve 2009 yılında tatil ettik. 2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir. Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı, STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ ASLA UNUTMADIK"

Bugüne kadar toplanan çalışma meclisimiz sorunların tartışıldığı çözüm önerilerinin geliştirildiği bir meclistir. Sizlerin görüşlerine başvurduk. Sizden gelen tenkitlerle meselelere yaklaştık. İşçisiyle işvereniyle, memuruyla esnafıyla meclis zemininde yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz dostlarıma da katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çalışma hayatının içerisinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğin alın terini kendisi ve ailesi için ter dökenleri o dönemlerde çok yakınen gördüm. Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemize hizmet ederken nereden geldiğimizi asla unutmadık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları uygun değil - Son Dakika

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