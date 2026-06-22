Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini, özellikle enerji, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.