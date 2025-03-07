Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz - Son Dakika
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Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

07.03.2025 20:30  Güncelleme: 21:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya arttırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı açıklamalarda esnaflara yönelik yapılan yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı.

ESNAFA MÜJDE

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya arttırıldığını açıklayan Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık" sözlerini sarf etti.

FİYAT UYARISI

Esnaflara fiyat uyarısında da bulunan Erdoğan, "Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların cebindeki paraya el uzatan tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ YERLERDE OLACAĞIZ"

"Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti" diyen Erdoğan, "Yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla 2024 yılını kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

En büyük sorunlar arasında yer aran finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatif ve Halkbank'ı güçlendirerek çözüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgının sağlık boyutunu değil ekonomik yönünü de en iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Muhalefetin kontak kapattırmak için sabah akşam üzerimize geldiği günlerde biz böyle yanlışa asla girmedik. Esnaf ve sanatkârlarımıza 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Kredi taksitlerini erteledik, gecikmiş borçları yapılandırdık. Mali sicil affı ile ticaret erbabımızın elini rahatladık" diye konuştu.

Erdoğan\'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz

Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Apple User:
    emekliler yine meydan da kaldı 59 8 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    emekliye para yok ha reis zengine var 57 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ama. 2 katını ödeme şartıyla : ) 41 10 Yanıtla
  • Sk 06:
    müjde yersen tefecilik 41 2 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    aman ne kadar büyük birşey, paranın değeri %400 düştü, artan kredi %25, üstelik borçlandırma ile 35 1 Yanıtla
  • Burak üstün:
    dalga geçiyo ya pandemide zaten ticaret yapanlara verdiğin kredilerle birileri zengin oldu paranın değeri düştü bedava kredi ödedi milyon insan ekonomiyi batırdın 30 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    swn sadece git recep.. biz başka bir şey istemiyoruz 24 2 Yanıtla
  • 205622:
    bankalar az kazanıyor daha çok kazansın 23 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    emekli olsun isallah 17 2 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bu gidisle balkondan duser bu 18 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz - Son Dakika
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